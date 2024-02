Intenciones para el nuevo año 2024

Por: Freddy Gutiérrez

¡Un saludo para todos (as), mis estimados (as) camaradas, en este año 2024! Un nuevo año que, como siempre comporta un momento de renovación y reflexión para pensar en todo lo que queremos lograr y en cómo queremos mejorar nuestras vidas en cada aspecto: personal, laboral, económico, pareja, social, entre otros intereses que tengamos.

Es un inciso que abrimos para establecer intenciones, siendo éstas mismas los objetivos que nos proponemos alcanzar en nuestra vida, que son diferentes de los propósitos, pues son metas más específicas y tangibles (medibles). Me refiero a que las intenciones son más generales y se centran en el cambio personal y nuestro crecimiento.

Por ello, quería comentarles que, al establecer intenciones para este nuevo año, es importante que también las convirtamos en específicas, medibles, alcanzables, relevantes y limitadas en el tiempo (como si fueran proyectos), además que sean significativas para nosotros y que nos motiven a querer concretarlas. Todo cambio podemos convertirlo en un micro-proyecto o macro-proyecto que apunte al logro. Hay que recordar que estamos en un año electoral y es un contexto que cambia todo. Por ello, hoy les traigo reflexiones y también algunas sugerencias útiles.

Este año 2024 es un momento de esperanza y renovación para la política… reflexionar que queremos lograr y cómo queremos (y podemos) mejorar nuestro mundo a nivel local, que, de igual manera, repercute a nivel nacional y global (no lo olvidemos). Por tanto, este ámbito también es oportuno para establecer intenciones políticas (micro-objetivos -que nos propongamos alcanzar a través de la política-) centrándonos en lo que impacte en el cambio social y el progreso… de nuestra comunidad.

Por supuesto que, ya a nivel general, desde nuestros espacios políticos, seguiremos concretando aún más, evaluando todo lo que funcione para mejorar la vida de los ciudadanos. Esto puede incluir macro-objetivos como reducir la pobreza, mejorar la educación, garantizar la atención médica asequible, proteger el medio ambiente, etc, esfuerzos que hemos venido implementando en equipo junto a nuestro Presidente Nicolás Maduro desde hace años, aún con sanciones, bloqueo internacional y demás “perlas” que nos siguen lanzando para intentar debilitarnos moralmente y dividirnos como sociedad. Pero bueno, pensar que quienes nos adversan harán otra cosa distinta es ingenuo. Solo saben dañar.

Por otra parte, también es un momento propicio para fortalecer nuestra democracia, lo que podría incluir macro-objetivos como proteger las elecciones libres y justas, continuar promoviendo nuestra libertad de expresión, seguir defendiendo nuestros derechos humanos, entre muchos otros aspectos.

Otra meta que debemos tener es promover la paz y la cooperación internacional. Esto podría incluir macro-objetivos como resolver conflictos, promover el comercio y la inversión o fomentar la comprensión cultural… bien sabemos que la cultura es la base de los pueblos.

En este sentido, como político (a), una vez que has elegido tus intenciones políticas, es importante que las escribas y las pongas en un lugar visible. Esto te ayudará a recordarlas y a mantenerte motivado (a) en lograrlas. Y es importante que revises tus intenciones periódicamente para asegurarte de que estás progresando hacia ellas. Los pequeños pasos, conducen a grandes resultados.

Un nuevo año es un momento emocionante para comenzar de nuevo, por ello, al establecer intenciones políticas significativas, puedes crear un año que sea positivo y transformador.

Ahora bien, ante nuevos escenarios siempre surgen nuevos retos. Por ejemplo, me he preguntado: ¿cómo se podrían comportar la sociedad ante los desafíos que implica este nuevo año 2024, siendo electoral tanto en Venezuela como en Estados Unidos?

De entrada, pienso que en Venezuela, las elecciones presidenciales serán un momento decisivo para el futuro del país. Y en Estados Unidos, será un momento de alta polarización política, porque lamentablemente para su sociedad, ese país está dividido en dos bandos irreconciliables (demócratas y republicanos) y la cuestión es que, el resultado de las elecciones tendrá un impacto significativo en el futuro de la democracia estadounidense.

Ocurre que, esta polarización podría dificultar el funcionamiento del gobierno y llevar incluso a la violencia. Por otro lado, recordemos que, en EEUU, la desinformación ha estado realmente desenfrenada, lo que podría influir en el resultado de las elecciones, así como la participación electoral que ha estado disminuyendo en ese país en los últimos años. En consecuencia, si Estados Unidos pretende superar estos desafíos, no veo que le quede más opción que encontrar la manera de reducir la polarización política, combatir la desinformación y aumentar la participación electoral. Así de sencillo. Pero decirlo es una cosa y lograrlo otra, ya que, implica un arduo trabajo sin duda alguna. Lo positivo es que, mientras EEUU se ocupa de sí mismo, el mundo entero podrá tener algunos meses de paz y eso puede ser tremenda oportunidad para avanzar en políticas a nivel mundial. EEUU no puede atacar todos los flancos de una vez.

En este sentido, algunos de los desafíos específicos que EEUU debe enfrentar son: Encontrar un terreno común, pues, tanto los demócratas como los republicanos tendrán que encontrar una manera de trabajar juntos para abordar los desafíos que enfrenta su país. Necesariamente tomará medidas para proteger su democracia de lo que considere amenazas externas e internas. Además, deberá conseguir como involucrar a los votantes jóvenes y a las minorías en el proceso electoral. Imagino que lo hará en base a promesas con resultados… impredecibles.

Fíjense las consecuencias que podrían surgir, puesto que, de igual manera, esa polarización política podría dificultar la aprobación de leyes o la implementación de políticas, lo que, podría llevar a una mayor inestabilidad política y económica.

La desinformación imperante podría llevar a los votantes a tomar decisiones equivocadas, afectar el resultado de las elecciones y por ende, conducir a políticas que no representen los intereses de la mayoría de los estadounidenses. Asimismo, la disminución de la participación electoral podría conducir a que un candidato sea elegido con una minoría de los votos y así, socavar la legitimidad del gobierno y aumentar la inestabilidad política. Por lo tanto, sería importante que los ciudadanos estadounidenses estén informados de estos desafíos y que puedan tomar medidas para abordarlos.

De acuerdo con lo aquí mencionado, conviene apreciar que, en este año 2024, es probable que, en Venezuela nos enfrentemos a una serie de entornos complejos, tanto en nuestras vidas personales como profesionales. Por lo tanto, considero importante que aprendamos a comportarnos de manera efectiva en estos entornos.

Los entornos complejos son aquellos que están llenos de incertidumbre, ambigüedad y cambios. Pueden ser difíciles de entender y predecir y pueden desafiar nuestra capacidad de adaptación. Así, es vital mantener la calma y la compostura, pues podemos sentirnos abrumados o ansiosos y lo ideal es poder pensar con claridad para poder tomar decisiones acertadas. Ser flexible y adaptable para poder adaptarse a los cambios. El famoso biólogo Charles Darwin dijo alguna vez: «No es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente el que sobrevive. Es aquel que es más adaptable al cambio».

Trabajar con otras personas puede ser una gran ayuda en un entorno complejo. Las personas diferentes pueden aportar diferentes perspectivas y habilidades, lo que puede ayudarlo a ver el problema desde diferentes ángulos. Por demás, no hay que tener miedo de pedir ayuda o hacer preguntas cuando no esté seguro de algo. La información es poder y cuanto más sepa, mejor preparado estará para enfrentar un entorno complejo.

También conviene evitar dejarse llevar por las emociones. Ser objetivo y racional en un entorno complejo permite la adaptabilidad y sortear situaciones, que muchas veces pueden terminar estando a su favor. ¿Acaso no recuerdan alguna vez que todo les salió bien, contra todo pronóstico? No permitan que las emociones les nublen el juicio. Los provocadores (as) estarán por doquier.

Eviten tomar decisiones apresuradas. Tómense el tiempo de pensar las cosas antes de tomar una decisión. No se dejen presionar a tomar una decisión antes de estar listos (as).

Nunca se rindan. Los entornos complejos pueden ser difíciles, pero es importante no darse por vencido. Con paciencia y perseverancia, pueden superar cualquier desafío. Recuerden que somos venezolanos, descendientes de indígenas, por lo que, tenemos prácticamente ¡una maestría en resiliencia!.

En este contexto, es importante que como sociedad nos comportemos de forma apropiada. Aquí les dejo algunos consejos:

Participar en el proceso democrático. Es importante que todos los ciudadanos participemos en el proceso democrático, ya sea votando, haciendo campaña o apoyando a los candidatos que pensamos representan nuestros intereses. Por ello, es importante estar informado sobre los candidatos y los temas que se discutirán en las elecciones. Esto ayudará a tomar decisiones informadas.

Debemos ser respetuosos (as) con las opiniones de los demás, incluso si no estamos de acuerdo con ellas. La violencia y el odio no tienen cabida en el proceso democrático venezolano.

¡Seamos tolerantes! Todos tenemos diferencias, pero es importante el consenso conseguido hasta ahora, recordar que todos somos venezolanos y que compartimos un futuro común.

Si como sociedad nos comportamos de manera responsable y cívica, las elecciones de 2024 pueden ser un momento de progreso, incluso para ambos países. Las elecciones siempre pueden ser una oportunidad para construir un futuro mejor para todos, pues son diversos cambios vertiginosos los que traerá este año electoral en Venezuela y en los Estados Unidos, que pueden ser un desafío para la sociedad y es importante mantener una actitud positiva y esperanzada.

En vista de esto, también hay algunos comportamientos que, como sociedad, podemos evitar para que las elecciones de 2024 sean un proceso justo y pacífico.

No difundir información falsa. La información falsa puede ser muy dañina para el proceso democrático. Es importante verificar la información antes de compartirla.

No participar en la violencia. La violencia nunca es la respuesta. Es importante resolver las diferencias de manera pacífica.

No ser pasivo. Es importante ser activo en el proceso democrático. No se puede esperar que los cambios lleguen solos.

Con base a lo anterior, existe otro detalle que, de manera tangible nos puede ayudar a ser exitosos en entornos complejos y se trata de la productividad. Porque, para nadie es un secreto que el modelo rentista heredado desde la 4ta República ya no es viable. La productividad es la capacidad de producir bienes o servicios con un mínimo de esfuerzo y recursos. Es una habilidad importante para tener en cualquier área de la vida, ya sea en el trabajo, la escuela o en casa.

La productividad es importante para el nuevo año 2024 por varias razones. En primer lugar, nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos. Cuando somos productivos, podemos dedicar más tiempo a las cosas que son importantes para nosotros, ya sea nuestro trabajo, nuestros pasatiempos o nuestras relaciones.

En segundo lugar, la productividad nos ayuda a ser más eficientes y cuando somos eficientes, podemos hacer más con menos esfuerzo. Así ahorrarnos tiempo, dinero y… estrés.

En tercer lugar, la productividad nos ayuda a ser más exitosos. Cuando somos productivos, somos más propensos a tener éxito en nuestras carreras, nuestras relaciones y nuestras vidas en general.

Por supuesto, hay varias cosas que podemos hacer para mejorar nuestra productividad. Un ejemplo fue lo primero que les hablé al inicio de este artículo: establecer objetivos claros y alcanzables. Cuando sabemos lo que queremos lograr, es más probable que nos enfoquemos y trabajemos para lograrlo.

Se puede crear una lista de tareas para mantenerse organizados y enfocarnos en lo más importante, priorizando. También conviene asignar tiempos a esas tareas para ser más eficientes y a evitar retrasar las cosas (la tan temida procastinación). Asimismo, es importante tomar descansos regulares para relajarse y recargar energías. Trabajar sin parar puede reducir nuestra productividad.

Como este nuevo año luce como un momento ideal para mejorar nuestra productividad, les animo a seguir esas sugerencias para crear un año 2024 productivo, exitoso y gratificante.

Por último, y como es mi costumbre, aquí les dejo esta motivadora frase:

“Solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado”.

Friedrich Nietzsche.

Escríbanme, que siempre los leo. Un abrazo fraterno para todos (as) camaradas, gracias por leerme,

¡Hasta el próximo artículo!

Freddy J. Gutiérrez González

@freddygutierrezgonzalez