Entre Dolor y Amor

Por: Geovanni Peña

Debo iniciar confesando que estas líneas que escribiré me son duras y difíciles, hablar con dolor, del Amor por alguien tan grande es hasta complicado; ha pasado 10 años y llevo igual el dolor, el dolor de tu partida, el dolor de saber que estas en otra esfera y espacio espiritual, el dolor de saber que no te tengo entre la vida material, el dolor de ver a un pueblo, mi Pueblo, nuestro Pueblo sentir ese dolor de querer tenerte aquí, entre nosotros, como antes, como siempre, Jovial, Alegre, Sabio, Humilde, Valiente, Decidido, Ejemplar, Incansable; es decir, Revolucionario y amigo del Pueblo y para el Pueblo, vuelvo a confesar no es fácil escribir con los ojos llenos de lágrimas, con el alma adolorida, con la depresión asfixiante de entender que esta es la Vida, como diría Alí, “Alegría a veces y tristezas a veces”.

Le respondía Hugo el eterno comandante a Ramonet “Si la ocasión se presenta, si usted mantiene su interés, si mis actividades lo permiten, y si Dios me da Vida, le prometo que conversaremos de nuevo sobre estas cuestiones que tanto nos interesan”.

Allí se ven reflejadas con suma nitidez la postura de un hombre entregado a una noble causa y más aún atento y creyente en la Fe a Dios; ¡eso es nuestro comandante, un cristiano hecho Pueblo!

¡Ya ha pasado 10 años, 10 años de duras pruebas, grandes sacrificios, difíciles tareas, pero 10 años de Victorias en Unidad, de Conquistas en Luchas, de Construcción Soberana en Batalla, Si!! Victorias llenas de Patria; 10 años recordándote a cada momento en todos los espacios, 10 años viéndote en la Sonrisa y Esperanza de este Pueblo noble, 10 años abrasándote en el Pueblo Noble, 10 años llorándote en mi soledad, 10 años sintiendo que este continente hecho Patria te Ama como siempre, 10 años donde tu renaces a cada segundo y en todo momento.

Nuestra Patria te llora, toda ella te llora, te llora como su hija llora a su Padre, o una mujer a su esposo, o un hombre a su hermano o Padre; es decir, te lloran como lo que eres, te lloran por lo que eres, ¡el Amor de la gente, ¡el Amor del Pueblo, el Amor hecho Patria!!!

¿Y saben por qué? El mismo lo dijo en esa entrevista a Ramonet “Le hemos abierto a nuestro Pueblo el apetito por lo imposible, Venezuela será de nueva Digna, Grande y Gloriosa”

¡Por ser todo eso, ¡esta Patria te llora con dolor, porque te recuerda con Amor, ¡Amor del Puro, del Grande, del Bueno, ¡Amor del Fiel, del Eterno, del Noble, Amor Libre, Humilde y cristiano!!!

Patria Libre de Analfabetismo, la gran mayoría del Pueblo estudiando, Alimentación Garantizada, Seguridad Social, Gratuidad y Universalidad de la Salud, Viviendas Dignas, extensión en todas partes de la Cultura, Avances Científicos y Tecnológicos, Culturización Política del Pueblo, Gran Unidad Cívico-Militar, postura protagónica de la Mujer, Vindicación del Poder Popular, Verdadera Nacionalización de la Industria Petrolera, Dignificación del Pueblo Trabajador, suma atención y desarrollo al Deporte, creación de nuevas y buenas Universidades, Red populares de expendios de alimentos, protección y promoción del medio Ambiente, Garantía de Crecimiento a la Juventud, Integral Atención a nuestros Abuelos, consolidación de una buena Niñez, dinamización de una Política Económica, desarrollo de un excelente sistema de comunicación, tecnología al alcance de todos y todas y con toda seguridad muchos más Victorias y Logros se pueden seguir enumerando, todas caben en una gran idea impulsada por ti, Socialismo Bolivariano, si ese Socialismo Inédito hijo tuyo, creación tuya, acá la llevamos y sostenemos, en honor a ti, a tu Vida, a tu entrega, a ti Comandante del Amor.

Sin duda alguna, Chávez es el Sembrador del Futuro Próspero, el Faro de Nuestras Luchas, el aliento de nuestra Patria Libre, el Apóstol de la Dignidad Bolivariana, Chávez es un hombre hecho decenas de millones; de ideas, de Vida, ¡Corazones, Luchas, Batallas, Victorias, Chávez es la resplandeciente Lucha Patriótica, Chávez es por Naturaleza Vida de este Pueblo y por esencia Socialismo del puro, Chávez es el Amor Eterno de un Pueblo Libre, de una Patria Grande!

Por causas nobles de la Vida, y circunstancias del hecho de Vivir y hacer Revolución he constatado la pureza de este Pueblo en el Amor a su Líder, he visto y llorado con este Pueblo, soy testigo del Amor que jóvenes ancianos, mujeres y hombres sienten por el Comandante Amigo, afortunadamente tenemos a líderes que han sabido bien llevar la patria, la revolución y el partido, entre esos tenemos a Nicolás Maduros Moros, nuestro Presidente Constitucional y Presidente del partido y todos ellos y ellas se mantienen apegados al legado revolucionario que tú nos dejaste.

Mi Comandante, llevo tu luz y tus enseñanzas en mi Vida, eres un Gigante Faro, me dejaste Patria, Libertad y Soberanía, seré un soldado de tu causa y te amare por siempre. Gracias por dejarnos a Nicolás Maduro Moros, él ha sabido hacerlo como tú, mi comandante.

Ya hoy a 10 años, 10 años de tu vuelo, de tu Siembra, y el dolor lo tengo igual, olvidarte no quiero, Amarte siempre lo haré, que cada lagrima que brote de este Pueblo sea agua pura que riegue el suelo fértil de la felicidad y prosperidad de esta Patria.

Lo digo para siempre