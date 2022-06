Diosdado Cabello: Nosotros estamos gobernando para todas las venezolanas y venezolanos, incluyendo opositores

Prensa PSUV//Floriana Guzmán.- Este lunes, 20 de junio, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, manifestó que el Gobierno Bolivariano está gobernando para todas las venezolanas y venezolanos, incluyendo opositores.

«Nosotros estamos gobernando para todos los venezolanos y venezolanas incluyendo a los opositores, lo hemos demostrado una y mil veces; en plena pandemia, bloqueados y sancionados por todos lados, el presidente Nicolás Maduro hizo un esfuerzo extraordinario para traer vacunas para Venezuela, para todos los venezolanos sin discriminación de ningún tipo», declaró el dirigente nacional .

Asimismo, manifestó que el Gobierno Bolivariano jamás ha tomado decisiones que reflejen discriminación.

En este sentido, precisó que el sistema 1×10 para el Buen Gobierno, es una nueva época de transición al socialismo adelantada por el presidente Nicolás Maduro, con nuevas iniciativas para gobernar junto al pueblo.

«El 1X10 es una forma no de acercarse, sino de tener contacto permanente con nuestro pueblo para atender a los venezolanos en todos los rincones del país y que sientan y sepan que su voz no solo es escuchada si no que es atendida para solucionar sus problemas», finalizó Cabello.