Yacima Gondo: Venezuela se sale del molde de democracia neoliberal impuesto

Yacima Gondo, activista del Movimiento Negro Afrocolombiano y quien se formó en el movimiento estudiantil, juvenil Agro, feminista y antirracista, se encuentra en Venezuela como invitada internacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, para las megaelecciones del 21-N.

Gondo, Al ser consultada sobre las noticias que llegan a su país sobre Venezuela, manifestó que “Lo que llega a Colombia desde los medios sobre Venezuela, es casi lo mismo que llega a todo el resto del mundo”.

“Se habla un poco de dictadura; sobre la falacia del Socialismo del Siglo XXI, entre otros temas, todo un poco impulsado en muchos casos y lamentablemente instalado por muchos compañeros que han emigrado de Venezuela, un poco para obtener la simpatía y aceptación de los factores económicos de la derecha radical y para ponerse de su lado, facilitan su discurso”, comentó.

Explicó que “Lo que nos llega es ese ruido visceral manifiesto en contra del pueblo venezolano y del presidente Maduro”. “No solo a mi país, sino a otros países de Latinoamérica”.

“Se quiere hacer creer que, en Venezuela la democracia no funciona y que la gente no tiene posibilidad de participar ni de elegir, y a mí, que me gusta generar debate y critica a través de las redes sociales, (…), tengo la convicción de la necesidad de llevar a Colombia y mostrar que eso que se dice sobre Venezuela, de la forma en que se dice, no es así como los medios nos muestran”.

“La democracia en Venezuela funciona como en cualquier otro país de Latinoamérica, de pronto se sale de ese molde de democracia neoliberal hacia lo participativo y eso no significa que no haya democracia, sino que ésta es más autónoma y alejada de los demás modelos impuestos.