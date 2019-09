Vicecanciller de México: Tiar implica un riesgo para la región

Para el vicecanciller de México para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar) implica un riesgo para la región, al tiempo que rechazó cualquier forma de violencia como salida a una problemática interna regional.

En una entrevista para Telesur, el diplomático indicó que “México ha reiterado de manera permanente que la única solución para cualquier conflicto en cualquier país hermano latinoamericano debe ser a través del diálogo”.

Además, aseguró que el mecanismo del Tiar “implica un riesgo por las acciones beligerantes que el mismo contempla. Nosotros pensamos que esa no debe ser la solución”.

“La historia de América Latina ha estado manchada por la sangre del intervencionismo y hoy debemos, juntos y en unidad, dar un paso importante. No estamos de acuerdo y nos opondremos rotundamente”, enfatizó.

Además, el vicecanciller de México recalcó que ni la violencia ni la guerra deben ser soluciones a las diversas situaciones que vive la región, por lo que descartó que pertenecer al Tiar sea necesario cuando no están de acuerdo con lo que estipula.

“Por lo tanto, si no compartimos el espíritu de supuesta asistencia militar que se establece en el Tiar no tiene ningún caso que estemos ahí (…) La violencia solo trae más violencia y no trae ninguna solución para los gobiernos”, dijo.

VTV