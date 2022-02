Venezuela felicita al pueblo de Granada por el 48 aniversario de su independencia

El canciller Félix Plasencia en nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, envió sus felicitaciones al pueblo y Gobierno de Granada por los 48 años de su independencia del poder colonial.

El mensaje lo dio a conocer el Jefe de la Diplomacia a través de la red social Twitter @PlasenciaFelix, en donde les manifestó: “Sigamos consolidando juntos nuestra histórica relación de amistad, solidaridad y cooperación, a favor de la soberanía y desarrollo integral de nuestros pueblos”.

El pasado 14 de diciembre, durante la XX Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) el primer ministro de Granada Keith Mitchell agradeció a Venezuela y a Cuba por la asistencia en términos logísticos.

“Recuerdo que Cuba y Venezuela fueron de los primeros países que vinieron a prestarnos ayuda tras el paso de un huracán, recuerdo que el presidente Chávez me llamó y me expresó su apoyo al pueblo de Granada en un momento en que me encontraba físicamente y emocionalmente estresado, eso no lo puedo olvidar, la solidaridad que ustedes han demostrado”, aseveró Mitchell.

VTV