Venezuela desconoce licencias de empresas que exploran en aguas no delimitadas

“A todas las empresas que pretendan entrar en aguas venezolanas de manera ilegal o en aguas no delimitadas, Venezuela le dará una respuesta legal de acuerdo al Derecho Internacional, Venezuela no reconoce ninguna licencia de Guyana en sus aguas por delimitar o en sus aguas no delimitadas; no reconocemos ninguna licencia de Guyana bajo ningún aspecto”, afirmó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, tras sostener una reunión con el Alto Mando Político y Militar de la Revolución, desde Caracas.

El jefe de Estado recalcó que el Gobierno de Guyana ha tomado un camino equivocado en el que prevalece la violación de la legalidad internacional, de provocación y ofensa al pueblo venezolano.

“Han pretendido conceder un conjunto de licencias para explotación petrolera en aguas que están en áreas no delimitadas que están en controversia y en áreas que pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela desde siempre”, denunció el mandatario nacional.

En tal sentido, mencionó como ejemplo de paz y respeto al derecho y los acuerdos internacionales, los acuerdos alcanzados con Trinidad y Tobago para compartir yacimientos conjuntos de gas como el Gran Manatí que existen entre ambas naciones

Dijo que en muchos lugares del mundo este tipo de situaciones han generado conflictos, “nosotros no, con Trinidad y Tobago hemos firmado acuerdos históricos y ya estamos por firmar los contratos para la explotación pacífica, de manera solidaria y cooperativa de los yacimientos conjuntos de gas entre Trinidad y Tobago y Venezuela”.

Comentó que recientemente firmó un acuerdo con Trinidad y Tobago para la exploración del Campo de Gas Dragón cuya ubicación se encuentra en territorio venezolano, para la instalación de un tubo desde el país caribeño para la explotación comercial y la venta de gas a Trinidad y Tobago y al mundo.

En este orden de ideas, el presidente constitucional reiteró que luego del camino equivocado que ha tomado el presidente de Guyana, Venezuela avanzará en la realización del Referéndum Consultivo convocado por la Asamblea Nacional (AN), con el objetivo de ratificar ante el mundo que el territorio Esequibo le pertenece a la República Bolivariana de Venezuela.

VTV