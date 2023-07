Se desbordó Punta Cardón de lealtad y compromiso al Presidente Nicolas Maduro

Prensa PSUV Falcón.- Con diversas pancartas en apoyo a la Revolución Bolivariana, el pueblo de la parroquia Punta Cardón del municipio Carirubana tomó las calles en una masiva movilización con el fin de ratificar su compromiso y apoyo al Gobierno Nacional ante las agresiones imperiales para derrocar al presidente Nicolás Maduro, a quien expresaron su total respaldo para seguir la marcha del proyecto Bolivariano.

El Pueblo carirubanense recorrió las calles junto al enlace de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela para el estado Falcón Victor Clark, quien junto a la militancia, líderes de calle y jefas de UBCH destacó las razones fundamentales por las que el pueblo permanece hoy en la calle.

«Hoy marchamos por dos razones fundamentales, en primer lugar para respaldar el liderazgo, la conducción y el compromiso que ha demostrado el presidente Nicolás Maduro incluso en los tiempos más difíciles para no rendirse ni entregar el país, y en segundo lugar para exigir, reclamar y rechazar las sanciones, el bloqueo, lo mal hecho y la hipocresía de actores que han pedido guerra, invasión, magnicidio y hoy se visten de cordero haceindose pasar por víctimas, por esas dos razones nosotros nos mantenemos en la calle para decirles, que ¡viva la patria, que viva la Revolución y No se vistan que no van, el que va es Nicolás!» Agregó Victor Clark.

Refirió que seguirán palmo a palmo, calle a calle junto al pueblo preservando los espacios de la Revolución Bolivariana para defenderlos y reafirmar cada día el liderazgo del conductor de victorias Nicolás Maduro.