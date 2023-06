Rusia y China saludan propósito de Venezuela de unirse al BRICS

Los Gobiernos de China y Rusia expresaron este miércoles su beneplácito a la iniciativa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que Venezuela pueda incorporarse al grupo de naciones Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

Este propósito de Venezuela evidencia la autoridad en aumento del grupo en el mundo, sostuvo el responsable para América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Alexandr Schetinin.

Por su parte, la vocera de la cancillería china, Mao Ning, indicó que «China da la bienvenida a más socios de ideas afines para que se conviertan en parte de la familia Brics en una fecha próxima».

En Brasilia, en el marco de la cumbre de líderes de América del Sur, el presidente Nicolás Maduro manifestó la disposición de Venezuela de incorporarse al grupo Brics y clamó por la unión de Sudamérica para cumplir el sueño de los libertadores

“Quisiéramos ser parte” de manera modesta para acompañar la construcción de esta nueva arquitectura, del nuevo mundo que ya va naciendo, remarcó el mandatario en declaraciones a la prensa tras firmar acuerdos con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

In response to Venezuela's willingness to join BRICS, Mao Ning, spokesperson for the Chinese Foreign Ministry, said Wednesday that China has always advocated for the BRICS group to be an open and inclusive mechanism and supports the process of BRICS expansion.

