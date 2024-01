Realizan Gran Gala Cultural en homenaje a los maestros y maestras en Barinas

Este miércoles, se llevó a cabo una Gran Gala Cultural en Homenaje a los maestros y maestras del estado Barinas, acto que se realizó desde el teatro Orlando Araujo del municipio capital de la entidad llanera.

En la actividad estuvo presente el vicepresidente para las Comunas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y jefe político para Barinas, Jorge Arreaza; quien destacó que “una de las mejores profesiones es la de ser maestros y maestras, de ustedes depende el futuro, si formamos mal a nuestros niños, niñas, adolescentes, sería un árbol difícil de formar, complementando con la familia, los padres, madres, representantes; pero el maestro y maestra son esenciales; nuestro niños y niñas son lo más puro, por eso estar todos los días en contacto con tu muchachada te hace crecer”.

Asimismo, Arreaza resaltó que “el Comandante Hugo Chávez siempre marcó esa necesidad de cuidar al magisterio, y por supuesto a quien genera las condiciones para que se dé el proceso educativo: trabajadores y trabajadoras, administrativos, obreros y más; estos años han sido muy duro para todos los venezolanos, pero especialmente para los docentes, un año de muchos sacrificios, condiciones cuesta arriba; el bloqueo nos ha privado de poderles dar más a ustedes; pero el Presidente Nicolás Maduro y su política de Gobierno sigue trabajando por el bienestar de todos ustedes”.

De este modo, el Jefe Político para Barinas, resaltó que “estaba escuchando unos audios que andan rodando, las presiones para que ustedes no reciban a los niños, para que no asistan a clases, para que los padres no envíen a sus hijos a clases; eso es totalmente irregular e ilegal (…) quieren protestar pues háganlo, pero no afecten las clases de los chamos, eso no tiene ningún sentido, organícense, háganlo cuando lo quieran hacer pero no sacrifiquemos a nuestros niños y niñas”.

Por su parte, la profesora Marideth Montoya, directora del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa del estado Barinas, manifestó que “hay que felicitar a los docentes, esos que hoy hacen vida en las aulas de clases; yo quisiera tener la oportunidad de ver a mis alumnos, esta generación de oro cuando sean profesionales, todos aquellos médicos, ingenieros, jefes de centros de desarrollo, entre otras profesiones; esa es la visión que tenemos los docentes, llevar a los alumnos a que sean buenos en el futuro”.

Montoya agregó que esta actividad se realizó “con mucho cariño y con mucho amor para agradecer ese esfuerzo que ustedes hacen; nosotros el Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa estamos conscientes de todas las necedades que hay en nuestro sector, pero también tenemos claro que en este año 2024 nuestro sector educativo será favorecido, y nosotros no podemos tener un pensamiento negativo de querer cerrar la puerta de una escuela para presionar por algo que es producto de una guerra económica”.

Prensa MinComunas