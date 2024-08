Presidente Maduro informa detención de 10 jefes de preparación de guarimbas

La noche de este viernes 2 de agosto, el Jefe de Estado, Nicolás Maduro informó que fueron capturados diez jefes de los que prepararon las guarimbas.

«En tiempo real me acaban de informar y los que fueron capturados ahí mismo declaran. El 80% de los que participaron en las guarimbas terroristas no votaron en estas elecciones (…) La mayoría de los participaron en los hechos violentos fueron entrenados en campos de Texas, Colombia, Perú y Chile», destacó.

El presidente Maduro dio que respeta a quienes no lo quieren pero les pidió «que quieran a Venezuela (…) No me quieran , pero si a su familia porque esta es la única Patria que tenemos y es el mejor país del mundo y a todos los venezolanos y venezolanas sigamos el camino de la paz. Unámonos en querencia y amor a Venezuela».

Con el Mazo Dando