Presidente Maduro celebra aniversario de matrimonio con la Primera Combatiente

A través de la red social Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, publicó este sábado un sentido mensaje dedicado a la Primera Combatiente, Cilia Flores, por celebrar un año más de matrimonio.

«La vida revolucionaria no solo me ha dado la felicidad de poder servir a la Patria, sino que me llevó a ti; ¡qué hermoso es saber que compartimos los mismos sueños, y qué bendición es contar con tu ternura y tu fortaleza! ¡Feliz aniversario esposa y compañera mía, @ConCiliaFlores!», escribió el Ejecutivo Nacional.

Es importante destacar que el mensaje estuvo acompañado con un audiovisual, en el cual el Presidente Maduro recordó la legalización de su matrimonio por las leyes de la República, una reunión familiar y sencilla junto a sus hijos y nietos. “Una decisión sabía, buena, pasar eso a la legalidad de nuestra Constitución, nuestras leyes, porque nosotros estamos unidos desde nuestra alma, ¡Con Dios, en Dios y por Dios!”, dijo.

