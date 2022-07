ONU estima que el mundo tendrá 8.000 millones de habitantes en 2022

Para finales de este año 2022, el mundo alcanzará 8.000 millones de personas lo cual significa un incremento de mil millones con respecto al 2011, según el informe de Perspectivas de Población Mundial 2022, presentado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo con el documento, la ONU espera que el 15 de noviembre se concrete la cifra mientras que para el año 2030 se estima que el planeta cuente con alrededor de 8.500 millones de seres humanos y 9.700 millones para el año 2050.

En el marco del Día Mundial de la Población, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que «Esta es una ocasión para celebrar nuestra diversidad, reconocer nuestra humanidad común y maravillarse ante los avances en salud que han alargado las vidas”.

Guterres indicó que el incremento poblacional «es un recordatorio de nuestra responsabilidad compartida de cuidar nuestro planeta y un momento para reflexionar sobre dónde estamos en deuda con nuestros compromisos mutuos».

Sin embargo, el Departamento de Economía y Asuntos Sociales de la ONU asegura que el ritmo del crecimiento demográfico resulta el más pausado desde el año 1950, entretanto, un conjunto de países concentran vertiginosos ascensos.

This year, the global population will reach 8 billion people; presenting new challenges, but also new opportunities for humanity.

Together, we have the power to create a more peaceful & prosperous future for all.

More from @UNFPA on #WorldPopulationDay: https://t.co/RZ2zrLAZZG

— United Nations (@UN) July 11, 2022