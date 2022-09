Mientras EE.UU. y Europa anuncian recesión económica, Venezuela rompe récord de crecimiento real

“¡Cómo es la vida, cosas de Dios, EE.UU. y Europa anuncian gran recesión económica en los momentos cuando Venezuela rompe el récord mundial de crecimiento de nuestra economía real no petrolera!”, anunció este martes el presidente Nicolás Maduro Moros.

Desde el estado La Guaira, donde inspeccionó la rehabilitación del CDI de Catia La Mar y otras obras de salud pública, el Mandatario Nacional ordenó a la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, que sea estudiado ese anuncio de autoridades estadounidenses y europeas sobre las proyecciones de una recesión de sus economías, y las repercusiones sobre América Latina y Venezuela.

“Ellos anuncian recesión de sus economías, porque Europa y EE.UU. han optado por el suicidio político al querer matar a Rusia. Se han suicidado en lo económico de sus sociedades y economías para hacerle daño a Rusia, para acabar con Rusia. Es una obsesión ruso-fóbica, prefieren la crisis energética, los apagones, las crisis económicas, la inflación desatada a querer negociar la paz con Rusia, a darle seguridades a Rusia para que todos lleguemos a acuerdos de paz y concordia”, explicó el Jefe de Estado.

Ante esta realidad, señaló el presidente Maduro que en la reciente 77 Asamblea de las Naciones Unidas, presentó una propuesta de adhesión a la iniciativa de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de crear en el Consejo de Seguridad de la ONU un Comité internacional de diálogo y paz, para buscar el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania y las pretensiones guerreristas de la OTAN y EE.UU.

“Hay que reactivar los mecanismos de la diplomacia, de la política con P mayúscula y no dejar escalar el conflicto. No a la guerra mundial de carácter nuclear, Dios Santo no lo permita; la humanidad clama por la paz, el entendimiento, el diálogo y la diplomacia, y en Venezuela somos guerreros pero pedimos por la paz y la diplomacia”.

Comentó que, muy al contrario de esta situación de la humanidad entera, lo que está ocurriendo en Venezuela es recuperación, crecimiento y avance. Recordó que en el último trimestre las cifras son positivas y esperanzadoras, así como ocurrió en los últimos 4 trimestres.

“En el último trimestre, el crecimiento es superior al 20% en la economía real”, informó, contundente.

“¡Cosas de la vida!. Mientras se anuncia la recesión, la crisis; Venezuela con esfuerzo propio, lo que vamos es pa`lante, pa`lante y nadie nos detendrá en el crecimiento de la economía real, esa es la verdad, compañeros y compañeras”, contrastó nuevamente.

Pidió a los venezolanos y venezolanas seguir haciendo el esfuerzo en unión perfecta cívico-militar, trabajando por la felicidad y el bienestar de la gente.

“Quien trabaja por la felicidad y el bienestar de la gente recibe las bendiciones de nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Quien trabaja por el vivir-viviendo, por una nueva sociedad y humanidad, se gana el cielo por su esfuerzo aquí en la Tierra”, auguró.

“¡Por eso les digo con mucha alegría, fervor, mucha fe y convicción: sigamos en este camino justo y correcto de la historia porque nosotros venceremos!”.

VTV