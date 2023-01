Mensaje del PSUV en conmemoración del 65° aniversario de la victoria popular cívico-militar contra la dictadura el 23 de enero de 1958

Un fraterno saludo Bolivariano, mi Capitán DIOSDADO CABELLO RONDÓN, Primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, difunde al glorioso pueblo de la República Bolivariana de Venezuela el MENSAJE DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA EN OCASIÓN DE LA CONMEMORACIÓN DEL 65º ANIVERSARIO DE LA VICTORIA POPULAR CÍVICO-MILITAR CONTRA LA DICTADURA EL 23 DE ENERO DE 1958

“Hoy nuestro pueblo construye los sueños traicionados de Fabricio, con la Revolución Victoriosa de Bolívar y Chávez”

NICOLÁS MADURO MOROS

PRESIDENTE PUEBLO CONDUCTOR DE VICTORIAS

“El 23 de enero, no es un día de la burguesía, es un día del Pueblo Rebelde, Pueblo que luego fue traicionado por las cúpulas políticas, empresariales y financieras para imponer el pacto de punto fijo, los Patriotas marchamos por la Paz y contra las traiciones. Nosotros Venceremos!!”

DIOSDADO CABELLO RONDÓN

PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV

El Puntofijismo, la dictadura burguesa no volverá más nunca a gobernar la patria de Bolívar y Chávez. Por eso estamos llamados a continuar impulsando el legado del Comandante de Todos los Tiempos Hugo Chávez, de la mano de nuestro Presidente Obrero, Defensor de la Patria, la Paz y Conductor de Victorias Nicolás Maduro Moros.

No podemos fallar, a pesar de las agresiones imperiales contra la economía de nuestra patria para agredir a todo el pueblo.

No podrán contra nuestro Pueblo. Porque NICOLÁS MADURO ES EL HACEDOR DE SUEÑOS Y ANHELOS DEL PUEBLO TODO, NICOLÁS MADURO ES EL PRESIDENTE HECHO PUEBLO GOBERNANDO LA PATRIA PARA LA PAZ, FELICIDAD, PROSPERIDAD Y UNIÓN DE TODAS Y TODOS LOS VENEZOLANOS Y VENEZOLANAS

Es nuestro destino, lo lograremos, Nosotros Venceremos!!!

UNIDAD DE LAS PATRIOTAS Y LOS PATRIOTAS

AMAR LA PATRIA NOS UNE

Fidel Ernesto Vásquez

SOLDADO DEL EJÉRCITO DEL COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS HUGO CHÁVEZ Y DEL COMANDANTE PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS NICOLÁS MADURO

DESCARGUE AQUÍ MENSAJE DEL PSUV POR 65 AÑOS DE LA VICTORIA POPULAR CÍVICO-MILITAR CONTRA LA DICTADURA