Más de 450 mil dosis de vacunas Sputnik arribaron a Venezuela

Este lunes, más de 450.000 dosis de la vacuna Sputnik llegaron a la República Bolivariana de Venezuela, como parte del convenio que existen entre ambas naciones para contrarrestar los embates de la pandemia en el país.

La información fue difunda mediante la cuenta oficial de Sputnik en Twitter, según la programación que manejan las partes.

Cabe destacar que este cargamento arribó al país, gracias a la aerolínea bandera de la nación Conviasa.

Over 450,000 doses of #SputnikV arrived in #Venezuela today for the country's vaccination program.

Más de 450 mil dosis de la vacuna #SputnikV llegaron hoy a Venezuela para el programa de vacunación del país. pic.twitter.com/dqhMMLecA4

— Sputnik V (@sputnikvaccine) November 1, 2021