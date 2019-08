Lacava: “Sigo en la calle resolviendo los problemas que el imperialismo nos ha inducido con sus sanciones”

El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, aseguró este sábado que se mantiene en la calle resolviendo los problemas inducidos por las acciones coercitivas y unilaterales aplicadas al pueblo venezolano por el gobierno de los Estados Unidos y los apátridas que intentan desestabilizar a la Patria Bolivariana.

Tales palabras las ofreció durante su intervención en la Tribuna Antiimperialista y Jornada de Recolección de Firmas #No Más Trump, realizada en la Plaza Bolívar de Valencia, actividad que congregó al pueblo revolucionario de Carabobo que se movilizó desde los 14 municipios de la entidad para estampar su firma en rechazo al bloqueo del gobierno norteamericano y manifestar su apoyo al Presidente de la República Nicolás Maduro.

En este contexto, el mandatario regional enfatizó que “el imperio no va a arrodillar al pueblo porque la patria la estamos defendiendo con valentía, aquí nadie se rinde, por más empinada que parezca la cuesta ni por más difícil que se presente esta batalla, sépanlo ustedes glorioso pueblo de Carabobo esta batalla la gana el pueblo venezolano, la ganamos los patriotas”.

Adicionó que independientemente de su posición política, el pueblo venezolano sabe en qué condiciones estábamos cuando llegó el Comandante Chávez al poder en cuanto al acceso a los servicios públicos, salud y educación; por lo que desde el año 1999 las condiciones de vida comenzaron a mejorar progresivamente a través de la alfabetización del pueblo y la democratización de los poderes públicos del país, entre otros aspectos.

Manifestó que, “quien se diga venezolano, el que ame esta patria, ame esta tierra y la quiera cuidar para dejársela a sus hijos y nietos de manera libre y soberana, tiene que seguir luchando porque no nos pueden venir a imponer nada, los venezolanos tenemos el derecho de decidir con quien hablar, con quien agruparnos y aliarnos, no podemos permitir que sigan haciendo ofertas engañosas”.

Asimismo acotó que, “la verdad, verdadera es que aquí después de la llegada del comandante Chávez, un grupo de familias de la oligarquía de este país no aceptó que los recursos del país fueran para el bienestar del pueblo, no aceptó que el presupuesto de la nación se dirigiera a los consejos comunales, al pueblo en general, a los CLAP, no lo aceptó, pero cómo lo van aceptar si la mantequilla la tenían ellos, y eso impedía que le llegara nada a nadie”.

Negó la tesis que pretenden imponer los sectores de oposición al achacarle la culpa de todos los males a la gestión revolucionaria, “cuando todos saben cómo estábamos hasta que en el año 2014, llegó el psicópata Leopoldo López a destruir todo lo que se conseguía y convencer a los gringos para que intervinieran, nos sancionaran y nos bloquearan”.

Igualmente dijo que, “aquí en el 2014 no había éxodo de gente hacia el exterior; aquí en el 2014 la gente podía comer tranquilamente, aquí la gente chambeaba, aquí la gente se movía, aquí había actividad económica, después que este desgraciado se metiera en este hueco sin salida empezaron los problemas para el país”.

En este sentido sostuvo que, “lo que está pasando en el país no son juegos, hay mucha gente sufriendo, a nosotros en lo particular ya no nos dejan traer más autobuses, nos confiscaron más de 20 autobuses que venían para Valencia, nos confiscaron 650 autobuses que iban para Caracas, nos confiscaron una cantidad de contenedores con medicinas que iban para los hospitales”.

Sin embargo reiteró que, “Lacava sigue trabajando para poder ayudar al pueblo carabobeño y a los venezolanos a superar este momento difícil para la Patria”.

Finalmente hizo un llamado al pueblo a estar muy pendientes y no dejarse engañar, mucho menos tirar la toalla, “porque a la Patria hay que defenderla”.

“¡Muy pendiente pueblo de Carabobo! ¡Que nadie se deje engañar! ¡Que nadie tire la toalla y que nadie se me rinda, que ahora es cuando falta pelea aquí! Aquí nadie se rinde, todos con Chávez y Maduro, el país cuenta con Carabobo, yo cuento con ustedes”, finalizó el mandatario carabobeño.

Prensa Gobernación