Jehyson Guzmán a la oposición: “Ustedes tienen derecho a pensar distinto, pero no tienen derecho a convocar a la violencia”

Prensa PSUV// Wilman Verdú.- Jehyson Guzmán, gobernador del estado Mérida y uno de los líderes políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la región andina, expresó este jueves en el marco del arranque de la campaña electoral por la presidencia, el apoyo irrestricto del pueblo en ese estado a Nicolás maduro Moros.

Destacó Guzmán que, en ese estado, sus caseríos y las ciudades tienen su empeño puesto en preservar la paz y en mantener a Nicolás Maduro Moros conduciendo las victorias del país.

Al respecto señaló: “Nosotros somos los hijos de la Batalla de Santa Inés”; y en referencia a todas las lecciones que ha recibido la oposición exaltó: “yo no sé por qué no han aprendido, el próximo 28 de julio vamos a vencer también, que viva Nicolas!”

“Hoy nadie salió hablando de las setenta marchas que hay en el país, luego de esta, saldrá la del Valle de Mocotíes y seguidamente el pueblo de la panamericana”; indicó.

“Les quiero decir a todos los que están viendo esta marea por las redes, imagínense este mar de gente, y eso que usted todavía no se ha asomado para la marcha, imagínese cuando salga la marea roja completa pá la calle”, resaltó.

“Hay una gente que la están engañando, la están ilusionando. Yo les invito a que reflexionen y no se dejen llevar a la violencia, ya este municipio, este Estado, derrotó dos veces la violencia y las dos veces, el conductor de la paz ha sido Nicolas”. “No hay otra opción para la paz, para un pueblo que pueda estar tranquilo, si no es bajo la conducción del presidente Nicolás”, dijo.

“Señores de la oposición, ustedes tienen derecho a pensar distinto, lo que no tienen derecho es a invocar a la violencia, deje quieto al que esta quieto”. “Somos un pueblo de paz, un pueblo tranquilo, pero estamos listos, apertrechados para defender la paz en las calles cuando sea necesario”; concluyó Guzmán.