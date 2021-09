Jefe de Estado: Venezuela no es xenofóbica ni persigue a extranjeros como hace la derecha pinochetista en Chile

“Venezuela es la tierra del amor y la solidaridad”, afirmó el Presidente Nicolás Maduro Moros, al repudiar y denunciar los actos de xenofobia y maltrato cruel a los venezolanos migrantes que se encuentran en Chile y que el gobierno de Sebastián Piñera ha permitido y tolerado, pese a la evidente violación de derechos humanos y de la ley internacional.

“Algunos migrantes venezolanos: ¡Cómo los tratan en Chile!, los desprecian, los humillan, los agreden y le queman sus pertenencias”, denunció el Mandatario durante la actividad presidencial con la Gran Misión Transporte Venezuela.

“Esta Venezuela es tierra mágica y debemos recuperarla plenamente porque es tierra de amor y solidaridad, donde todos cabemos. Todos los venezolanos cabemos, chico, y nos queremos entre nosotros”, manifestó, llamando públicamente a los migrantes connacionales a retornar a su patria, donde el futuro es un horizonte de trabajo y esfuerzo compartido.

“No hay cosa más importante en un ser humano, en una familia, que sentirse tranquilo en su país, caminar por las calles tranquilo sin que nadie les grite…equis”, ejemplarizó, en referencia a la violación sin precedentes de los derechos humanos en tierra chilena, durante una manifestación fascista de la derecha que gobierna ese país, contra los venezolanos y venezolanas.

“Aquí no se persigue ni se discrimina a nadie, ni se les quema sus pertenencias a nadie, sean colombianos, ecuatorianos o chilenos, como sí han hecho con los venezolanos en Chile, atacándolos públicamente, llamándolos delincuentes”, reclamó.

“Eso da rabia, a mí eso me da arrechera, déjame decirte, porque Venezuela no es xenofóbica y no trata con desprecio como hace la derecha pinochetista de Chile a los venezolanos. Por eso hay que recuperar a Venezuela, porque no hay nada como vivir en su tierra, en su pueblo, en su barrio y en su comunidad. ¡Eso no lo cambio por nada!”.

VTV