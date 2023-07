Iris Varela: Nada ni nadie detendrá el triunfo de la revolución en el 2024

PRENSA Apc PSUV Cojedes “Nada ni nadie detendrá el triunfo de la revolución en el 2024”, así lo dijo la diputada y enlace político nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela para Cojedes, durante una marcha efectuada en San Carlos para apoyar al presidente Nicolás Maduro y conmemorar los 69 años del nacimiento del comandante Hugo Chávez.

Varela, aseguró que el chavismo ganará por paliza, refiriendo que “vamos a revolcar a esa oposición, porque aquí el estado Cojedes lo que hay es chavismo, donde quiera que uno va, uno se consigue al compatriota revolucionario, al compatriota que siempre respaldó al comandante Chávez”, destacó.

Aseveró que la oposición en Cojedes lleva dos años en el poder político y que eso no le ha servido para nada al pueblo, “¿Qué ha hecho este gobernador? a quien le dije maula y maula es, porque no le quiere pagar los 70 mil dólares que le debe al señor Herrera, un señor quien le hizo un trabajo y entregó, y este gobernador no le pagó”, denunció la diputada.

Destacó que el PSUV es un partido organizado, mayoritario y que tiene sus fortalezas, resaltando que fue creado por el comandante Hugo Chávez, “y por eso está llamado a ser la mejor estructura política se ha registrado en nuestra Patria”, subrayó.

Cojedes históricamente ha sido un pueblo chavista y que fue un Estado invicto para la revolución, “además conserva tres municipios chavistas, pero llegó la pava siríaca y se instaló; pero yo estoy segura que esa gente que respaldó a ese gobernador y a esos alcaldes de la derecha, hoy está arrepentida”, enfatizó la enlace político del PSUV.

Reveló que en la gobernación están raspando la olla “y por eso no pagan, lo están haciendo porque ellos están en cuenta regresiva, aquí no van a ganar más nunca porque el pueblo cojedeño les va a dar la espalda, por malos”, apuntó Varela.

Acentuó que la primera gran victoria que van a celebrar es cuando el Consejo Nacional Electoral diga que las elecciones son el próximo año “y cuando se digan los resultados con la contundente victoria de nuestro presidente Nicolás Maduro, allí va a estar sin duda reflejada la remontada de la militancia revolucionaria de Cojedes”, resaltó Iris Varela.

Agradeció a todas las estructuras políticas de la Revolución Bolivariana en el municipio Ezequiel Zamora por ese apoyo contundente al presidente Nicolás Maduro, en especial a los jefes de calle, comunidad y UBCh “en quienes va a descansar la segura victoria que nosotros estamos cosechando desde ahora”, dijo.