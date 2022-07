Incendian residencia de primer ministro tras su renuncia en Sri Lanka

Los manifestantes en Sri Lanka irrumpieron en la residencia privada del primer ministro y la prendieron fuego, horas después de que dijera que renunciaría cuando se forme un nuevo Gobierno, en el día más grande de protestas en rechazo a la crisis económica que atraviesa el país.

Horas antes, también miles irrumpieron en la casa y la oficina del presidente, Gotabaya Rajapaksa, quien fue obligado a huir de su residencia.

Ante el caos registrado, partidos políticos exigieron la renuncia de Rajapaksa y del premier Ranil Wickremesinghe, quien formalizó su intención de dimitir del Gobierno con la finalidad de que ayude a la reconstrucción del país asiático.

Sri Lanka: Protesters storm President Gotabaya Rajapaksa’s residence

Demonstrators from all over the country marched to Colombo demanding the resignation of the president after months of protests over mismanagement of the country’s economic crisis. pic.twitter.com/TtsvOP87wj

— Emeka Gift Official (@EmekaGift100) July 9, 2022