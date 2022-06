Héctor Rodríguez: El Poder Popular debe protagonizar todo lo que hagamos

“En todo lo que hagamos tiene que estar el Poder Popular como protagonista”, expresó este jueves el Gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, en una asamblea efectuada en Petare, municipio Sucre, donde dejó claro su interés por desburocratizar y enfilar a la entidad hacia un territorio comunal.

“Estamos en una nueva etapa de reflexión con las 3R.Nets y debemos seguir resistiendo, no todo lo vamos a arreglar de un día para el otro y no todo el daño que hicieron las sanciones se va a resolver con una varita mágica. Vamos a necesitar mucha resistencia, porque el daño – del bloqueo impuesto por EE.UU- no solo fue económico, sino mental”, dijo en relación con el papel que tienen ahora los líderes comunitarios, de cara al 1×10 del Buen Gobierno.

Rodríguez precisó que el Poder Popular es corresponsable en la consolidación de los planes sociales y las políticas de acción y despliegue, motivo por el cual espera que todos se sumen a esta nueva modalidad de administración del Estado, que tendrá este fin de semana una jornada nacional informativa.

“Convoco a todos los jefes de comunidad, equipos parroquiales, UBCh (Unidades de Batalla Bolívar-Chávez), comuneros, mujeres, juventud, a explicar esta nueva dinámica que tiene tres prioridades: salud, educación y agua”, sostuvo, no sin antes mencionar que el pueblo sabe cuáles son sus prioridades y por ello las soluciones se deben plantear a su lado, dejando que ejecute libremente sus recursos.

Mencionó que tras superar los embates del bloqueo económico aplicado por los Estados Unidos se debe ir tras la recuperación del “espíritu democrático mayoritario del pueblo, yendo nuevamente de lleno a las calles», destacó.

Prensa Gobernación de Miranda