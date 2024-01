“Seguimos abiertos al diálogo, seguimos sentados en la mesa del diálogo, pero sin chantajes; hemos cumplido a cabalidad con los acuerdos firmados en Barbados… Nadie nos va hacer retroceder“, ratificó el integrante de la Delegación del Gobierno Bolivariano para el Diálogo, abogado Héctor Rodríguez, en relación a la matriz de opinión que han formulado sectores de la ultraderecha sobre el incumplimiento de los convenios fijados con las diversas oposiciones.

#EnVideo📹| Representante del Gobierno Nacional en los Diálogos con las Oposiciones, @HectoRodriguez, afirmó que seguirán abiertos al diálogo y que se ha cumplido a cabalidad con los Acuerdos firmados en Barbados. — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) January 27, 2024

Ante las pretensiones de los sectores extremistas de vulnerar la democracia en Venezuela, Rodríguez convocó a todos los actores de la sociedad a seguir transitando por el camino de paz para avanzar en la reconstrucción de la economía. “Miremos hacia el futuro; sumemos voluntades para seguir consolidando el tiempo de paz y de la democracia”.

Precisó que los políticos inhabilitados están vinculados con hechos violentos en el país, como los planes de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, así como la promoción de las medidas coercitivas unilaterales que afectan el desarrollo nacional y el bienestar del pueblo, lo que representa el incumplimiento al espíritu de los propios acuerdos y los diálogos. Por lo que exigió se respeten las reglas del juego y las decisiones que estén enmarcadas en la Constitución y las leyes venezolana.

Asimismo, enfatizó que el diálogo no se dio para perdonar delitos o violaciones a la Constitución. “Quienes hayan violado las Leyes y la Constitución venezolana, quienes sigan violando las Leyes y la Constitución no pueden pretender que no asumirán las responsabilidades según lo establece nuestra Constitución”.

#EnVideo📹| Representante del Gobierno Nacional en los Diálogos con las Oposiciones, @HectoRodriguez, enfatizó que quienes son responsables de cualquier acto de corrupción, delito o convocatoria a Golpe de Estado, tienen que asumir sus responsabilidades; asimismo agregó que los… pic.twitter.com/WIaTime5zs — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) January 27, 2024

Añadió que el diálogo “no es un camino para excusarse de sus responsabilidades; para legitimar el bloqueo y las sanciones”; el diálogo se genera “para la resolución de los problemas por la vía pacífica y del debate”.

Héctor Rodríguez agradeció al pueblo venezolano por su apoyo. “Tengan la certeza que se va a seguir trabajando por la paz, por la justicia y la estabilidad”.

Finalmente, mencionó cómo las sanciones y el bloqueo limita el proceso de estabilidad económica. “La gran mayoría de los venezolanos exigimos la eliminación inmediata de las sanciones para poder materializar el estado de Bienestar social del pueblo venezolano”, sentenció.

VTV