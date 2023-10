Hace 18 años Venezuela fue declarada territorio libre de analfabetismo

HACE 18 AÑOS, NUESTRA AMADA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, FUE DECLARADA TERRITORIO LIBRE DE ANALFABETISMO POR LA ONU-UNESCO. MISIÓN ROBINSON, MISIÓN CUMPLIDA COMANDANTE CHÁVEZ!!! NOSOTROS SEGUIREMOS VENCIENDO CON EL PRESIDENTE PUEBLO NICOLÁS MADURO, EL CONDUCTOR DE VICTORIAS. SI PODEMOS CONSTRUIR NUESTROS SUEÑOS.

PARA DESCARGAR EL ARCHIVO https://wp.me/plhwe-93B FAVOR PULSE EL SIGUIENTE ENLACE: https://wp.me/plhwe-93B

“La Misión Robinson es una de las misiones que constituyen la contraofensiva revolucionaria, después de la agresión imperialista, fascista y el golpe de Estado 2002-2003. Esa fue nuestra respuesta, la respuesta del pueblo y del Gobierno Revolucionario. La Misión Robinson es la misión madre, la misión primigenia. De ella nacieron luego Robinson II, Ribas, Sucre, Vuelvan Caras, Barrio Adentro I, Barrio Adentro II (…)”,

HUGO CHÁVEZ

COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS

“Hace 18 años, gracias a la voluntad política y visión humanista del Comandante Chávez, la colaboración solidaria de Cuba y la determinación del Pueblo, derrotamos el analfabetismo, un logro significativo para el proceso bolivariano en la construcción de la Patria Nueva”.,

NICOLÁS MADURO MOROS

PRESIDENTE PUEBLO

«Gracias al Comandante Chávez y a la Revolución Bolivariana nuestro país es territorio libre de analfabetismo. Cuando el Comandante Chávez llegó a la presidencia el 37% de los venezolanos no podía ejercer su derecho al voto, ya que una de las mayores causa para no ejercerlo era porque no sabían ni leer, ni escribir, por lo que no tenía cédula de identidad y no podía inscribirse, perdían sus derechos como ciudadano»,

DIOSDADO CABELLO RONDÓN

PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV

“Yo sí puedo”… Misión Robinson, 20 años liberando al pueblo con la luz del conocimiento gracias a nuestros Comandantes Fidel Castro, Hugo Chávez y la unión Cívico-Militar. La Revolución Bolivariana es amor y humanismo, guiados por nuestro hermano Presidente Pueblo Conductor de Victorias Nicolás Maduro, por eso Nosotros Venceremos!!!

EN VENEZUELA NO SABEMOS LO QUE ES RENDIRSE PORQUE SOMOS PATRIOTAS

INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA

NOSOTROS VENCEREMOS!!!

Fidel Ernesto Vásquez

SECRETARIO EJECUTIVO DE LA PRESIDENCIA

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

SOLDADO DEL EJERCITO DEL COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS HUGO CHÁVEZ Y DEL COMANDANTE PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS NICOLÁS MADURO

https://wp.me/plhwe-93B