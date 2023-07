Gobierno Bolivariano atiende comunidad de Nueva Casarapa a través del 1×10 del Buen Gobierno

El Gobierno Bolivariano, a través del sistema 1×10 del Buen Gobierno, continúa dando respuestas a las comunidades del país.

En esta oportunidad la comunidad de Nueva Casarapa en el estado Miranda, fue beneficiada con la recuperación integral de la vía principal de uno de los 32 sectores que constituyen la parroquia, así lo destacó el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante la décima edición del programa “Con Maduro +”.

En este sentido, Héctor Rodríguez, gobernador de la entidad mirandina, informó que el gobierno regional ha realizado reuniones con voceros y representantes de los Consejos Comunales para hacer mesas de trabajo, “e iniciamos un plan de trabajo para Nueva Casarapa, a través del cual ya se han asignado recursos para atender las diferentes problemáticas que presenta los sectores”.

Asimismo, puntualizó que las otras comunidades de la parroquia serán atendidas, como es el caso de Ciudad Belén, “quienes gracias a la participación de sus voceros priorizaron la situación de aguas servidas”, apuntó el Gobernador.

Hasta la fecha el sistema 1×10 del Buen Gobierno, ha asignado a gobernaciones y alcaldías más de 128 mil casos, de los cuales destacan los reportes de agua, electricidad y telecomunicaciones.

“Si hay algo que tenemos que atender permanentemente es el 1×10 del Buen Gobierno, los reportes, las denuncias y las alertas (…) desplegar los equipos y trabajar como un solo Gobierno”, ratificó el Mandatario nacional.

Activación de Bricomiles en Mérida

Por otra parte, instruyó a Yelitze Santaella, ministra del Poder Popular para la Educación y a Mervin Maldonado, vicepresidente para el área social, activar las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles) en la institución educativa “Talento Deportivo”, para recuperar integralmente las instalaciones del centro educativo, afectada por las guarimbas en el 2014.

“Se me van mañana a primera hora a Mérida y me la recuperan pronto, me levantan un informe, porque quiero fundar unidades de talentos deportivos en el país y multiplicar la experiencia de Mérida”, ordenó.

La instrucción del Dignatario se desprende de una denuncia realizada por una habitante de la parroquia Mariano Picón Salas el 10 de mayo, a través del 1×10 del Buen Gobierno.

