Fuerza revolucionaria de Antolín del Campo marchó en respaldo al presidente Nicolás Maduro y en defensa del Esequibo

PSUV Antolín del Campo.- En una gran movilización llena de alegría y sentimiento patrio, la fuerza revolucionaria del municipio Francisco Antolín del Campo en el estado Nueva Esparta, marchó este viernes 6 octubre, en respaldo al presidente Nicolás Maduro y a las nuevas acciones que lleva adelante para la defensa y recuperación del territorio Esequibo y para procurar la paz y prosperidad del país.

El recorrido se llevó a cabo en la calle principal de Aricagua donde pescadores, agricultores, deportistas, motorizados, madres elaboradoras, voceros de los Consejos Comunales, jóvenes, Movimientos Sociales, jefes y jefas de UBCh, líderes y lideresas de Comunidad y de Calle manifestaron su respaldo al Primer Mandatario con cantos y consignas de unión y lealtad.

Con mensajes de esperanza la multitud, acompañó al enlace político del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la entidad insular, Giusseppe Alessandrello y al alcalde de Antolín, David Caraballo.

Antolín con Maduro

Alessandrello, destacó que la marcha tiene tres objetivos: el respaldo al presidente Nicolás Maduro, la defensa del Esequibo y el reconocimiento a las estructuras del PSUV.

«¡Cuánta alegría, eso es parte de ser chavista! Aquí se respiran nuevas esperanzas, nuevas fuerzas, vamos todos a soñar bonito y digámosle al mundo y a los apátridas que nosotros estamos decididos a garantizar los derechos históricos que tiene esta patria sobre el Esequibo, con esto le demostramos que somos un pueblo consciente cargado de fuerza, listo para defender lo que es nuestro sin dudas», enfatizó el líder político.

Por su parte, el jefe político de la jurisdicción antolinense aseguró, que el pueblo revolucionario salió a las calles con compromiso y amor patrio a ratificar su respaldo al presidente.

«El pueblo de Antolín ha salido hoy a ratificar su respaldo a ese hermano, amigo y constructor de victorias, nuestro presidente Nicolás Maduro, razones nos sobran porque amor con amor se paga y lo demostramos desbordando las calles de Aricagua. Gracias presidente por tanto cariño, por tanto amor «, dijo Caraballo.

El alcalde antolinense también se pronunció sobre las recientes acciones inherentes al tema de la zona en reclamación, «queremos decirle al mundo entero que el Esequibo es nuestro y pedimos que se respete el acuerdo de Ginebra de manera pacífica, con ideas, con organización y formación; pero sobre todo con paz, por ello respaldamos la creación de las Unidades Populares de Paz, para seguir organizándonos y llegar hasta las catacumbas a precisar las debilidades y fortalezas».

Antolinenses en defensa del Esequibo

Cabe destacar que el Poder Popular de los sectores: Guarame, La Fuente, Flandes, El Salado, La Rinconada, Las Minas, Guiriguire, Boquerón, Paraguachí, Loma de Guerra, El Cardón, La Sabana y La Vega del Cardón, El Tirano, Playa el Agua, La Mira y Manzanillo; manifestaron estar restados con la reelección del presidente Nicolás Maduro y trabajar comprometidamente hasta ver cristalizar el proceso consultivo para la legítima reclamación y reivindicación de derechos sobre la Guayana Esequiba.

Así lo manifiesta Angimar Caraballo, «estamos en la población de Aricagua ofreciéndole rotundo apoyo al presidente Nicolás Maduro, a la oposición le digo, no se vista que no va, el que va es Maduro y estamos seguros que él no descansará para hacer valer nuestros derechos en la reclamación de nuestro Esequibo».

Mauricio Ávila, coordinador de la JPSUV, «aquí estamos resteados con nuestro presidente, quien trabaja de la mano con nuestro alcalde bolivariano David Caraballo. Nosotros estudiamos y tenemos futuro, gracias a las acciones que inició nuestro comandante Hugo Chávez y ahora nuestro presidente Maduro continúa desarrollando como legado humanista, por eso cuente con nosotros presidente Nicolás Maduro».

Mariangely Méndez resaltó, «acá estamos en esta gran concentración en apoyo a nuestro presidente Nicolás maduro, a nuestro alcalde David Caraballo y en defensa del Esequibo porque nos pertenece»

Rudy Mata, aseguró, «pertenezco al Movimiento de Emprendedores de Antolín del Campo, estoy totalmente de acuerdo con todas las políticas de estado que brinda el presidente Nicolás Maduro, tenemos que estar enfocados porque cada instrucción del presidente va en beneficio del pueblo, abran sus ojos y que vea que Venezuela sí tiene futuro».