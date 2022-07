Freddy Ñáñez: en Occidente hay una gran hipocresía sobre la libertad de expresión

El ministro venezolano del Poder Popular para la Comunicación e Información, Freddy Alfred Nazareth Ñáñez, en una entrevista concedida a IRNA, destacó las dimensiones de la guerra mediática que se ha emprendido contra su país.

1- Antes de la visita euroasiática del presidente de Venezuela, a unos países incluido a Irán, escuchamos que los equipos de los corresponsales de prensa de Maduro fueron confiscados en un país europeo, con el pretexto de sanciones. ¿Confirma usted esta noticia? ¿Y por qué cree que existe tales cosas?

Primero te agradezco mucho esta entrevista, esta oportunidad de conversar con esta gran nación a través de tu prestigiosa agencia de noticias.

En relación a la pregunta, tengo que decirte que no estoy al tanto de los detalles, sin embargo, no me extrañaría que esto esté ocurriendo, porque en Occidente hay una gran hipocresía con la libertad de expresión.

Por un lado, ellos se hacen la imagen de ser los defensores de la libertad de expresión, pero, por otro lado, cuando algún periodista o algún canal de televisión o alguna agencia de noticias se sale de la línea que a ellos han impuesto, terminan sencillamente por aniquilarlo, por exterminarlo desde el punto de vista de la censura. Uno pensaría que el mundo de las redes sociales, es un mundo más libre, y es un mundo en el que cada cual puede estar informado en tiempo real, y puede también informar en tiempo real. Pero la verdad es que, este mundo aparentemente libre, está controlado por algoritmos, está controlado por la inteligencia artificial, que impone la matriz que Occidente quiere imponer, y suprime, aniquila, como en tiempos de la inquisición cualquier voz que sea disidente. Periodistas cubanos, periodistas venezolanos, periodistas de canales alternativos como Al Mayadeen o Al-Jazeera o HispanTV son permanentemente perseguidos y hostigados en los países. Pero, además, sus líneas editoriales, sus producciones informativas son permanentemente censuradas o son permanentemente borradas. Tenemos el caso reciente de Russia Today, un canal pequeño que no puede competir realmente con los monopolios de la comunicación como CNN, o como Fox, o como AP, o como AFP; una agencia verdaderamente pequeña es desterrada del mundo, sencillamente por ser rusos, y por mostrar una parte de la noticia que no está mostrando Occidente. Por ejemplo, está mostrando que, en Ucrania, se instaló el cuarto Reich, un movimiento Nazi que se ha apoderado del territorio, y que masacra a su propia gente. Esto no puede tener color ideológico ni político, eso es un acontecimiento que estremece el mundo y entonces está en peligro en el mundo actual, no solo la libertad de expresión, sino la verdad.

La verdad en el mundo está en riesgo, la verdad en el mundo está siendo permanentemente aniquilada, y esto es preocupante. Mucho más, cuando asesinan a un periodista en Ucrania, como sucedió recientemente con la periodista de Al-Jazeera, o como sucede permanentemente con periodistas palestinos o con periodistas latinoamericanos, en Colombia o como sucede con periodistas en cualquier parte del mundo. Hay que hacerle frente a esto, hay que denunciar la hipocresía del occidente, y hay que, insisto, en esta tesis, construir nuestros propios espacios de comunicación que sean verdaderamente alternativos, a la hegemonía de google, a la hegemonía de Gmail, a la hegemonía de Facebook, a la hegemonía del Instagram, a la hegemonía del Twitter. Tenemos que construir el espacio para que la verdad nuestra no desaparezca.

2– Sabe usted que las presiones de EEUU contra naciones como Venezuela e Irán, no son solo económicas y políticas. En su opinión, ¿desde qué dimensiones, se dan estas presiones? y, ¿Cómo evalúa usted el peso de esas presiones en el ámbito mediático y de la comunicación; esas presiones que ejercen a través de censuras mediáticas, …? ¿qué medidas hay que tomar ante tal situación?

Occidente ha desarrollado una gran capacidad nunca vista, nunca imaginada, de control absoluto de los contenidos que leemos, que vemos, que escuchamos y, en consecuencia, control absoluto de la percepción que tiene el sujeto contemporáneo, el hombre y la mujer contemporánea, de todos los continentes, en tres sentidos: el primero es que controlan qué ve cada quien. Lo que yo veo en mi red social no es lo mismo a lo que ve usted. El algoritmo, la inteligencia artificial me encierra en unos contenidos limitados, según el estudio que han hecho de mí. Por lo tanto, lo que ocurre en un lugar del mundo o la información que yo voy a tener de Irán, va a tener por lo menos un millón de versiones, y ese millón de versiones, de lo que puede ser de Irak, o de lo que puede ser de Venezuela, o de lo que puede ser de Irán o cualquier país, está siendo completamente dispersada y fragmentada. Así que no hay una manera que podamos enterarnos de lo mismo.

En segundo lugar, el espionaje. El robo de datos. Todo nos escuchan, nuestros relojes, nuestros teléfonos, nuestras computadoras, nuestras tabletas, nos están escuchando y nos están viendo a través de las cámaras. Saben cuándo nos sonreímos, saben cuándo nos entristecemos, saben con qué contenidos nos entusiasmamos, consumiendo una información y a partir de ahí, hacen un estudio exacto de nosotros y a partir de ahí, crean pequeños dispositivos para darnos el consumo mediático que a ellos les interesa.

En tercer lugar, tienen la capacidad de desvanecer la realidad, construir realidades a partes, sabiendo lo que tú quieres comer, la película que la quieres ver, el refresco que quieres tomar, y sabiendo qué tipo de cosas te emocionan y te entristecen. Pueden lograr que se dispersen el mundo y que el mundo se acabe.

Por eso, el relato, la narrativa, el mito moderno que construyen, que ellos consideran enemigos, como Rusia, Irán, Venezuela, China, por ejemplo, Cuba, Nicaragua, construyen de nosotros una personalidad falsa y se la venden a la humanidad, pero con millones de versiones. Entonces, distorsionan lo que somos como pueblo, como culturas, como civilizaciones, y preparan las condiciones para agresiones militares. Y aquí está el riesgo, es que tienen capacidad de penetrar en nuestras propias sociedades y de desvanecer a nuestras propias sociedades, desde sus centros de trabajo o desde sus hogares. Hoy, las redes sociales imponen un desafío tremendo. En primer lugar, porque crean la despolitización de la vida. Ya no necesitamos reunirnos, ya no necesitamos trabajar en conjunto, ya no necesitamos luchar, porque ahora estamos en la comodidad de nuestras casas, estamos con nuestros teléfonos, diciendo sí o no, o consumiendo. Y luego, está el individualismo, que se encarna en la humanidad y que hace imposible que existan valores, hace imposible que existan valores de solidaridad, hace imposible que existan valores de nación, hace imposible que existan valores religiosos y espirituales, hace imposible que existan valores políticos, y por lo tanto revoluciones. Nuestras revoluciones han salido adelante a pesar de las sanciones económicas, a pesar del asedio militar, a pesar de las conflictividades que occidente inocula en nuestros países. Y tiene que salir adelante en esta nueva forma de guerra, porque es una nueva forma de guerra, que es la guerra digital, que es la guerra psicológica, que es la guerra de las emociones, y construir verdaderos espacios donde nosotros podamos ser, nosotros mismos, y podamos tener autonomía, soberanía cognitiva, soberanía de pensamientos, soberanía cultural, eso es lo que hoy se juega en el mundo. Y dependerá de lo que hagamos ahora los próximos cien años. Para seguir siendo independientes, para seguir siendo libres, tenemos que ser cultos, como decía el poeta, José Martí, poeta cubano: y para ser cultos debemos tener memoria histórica, y debemos tener sentimientos, afirmativos por nuestra patria y por nuestro pueblo.

3- Se firmó un documento de cooperación a 20 años entre Irán y Venezuela. En su opinión, ¿qué parte de este documento está relacionado con el sector académico, cultural, artístico y mediático … y también con las relaciones entre ambas naciones? Y ¿qué planes tiene usted al respecto?

Este documento a 20 años se nutre de las experiencias que hemos tenido de relaciones de hermandad, desde que la Revolución Bolivariana inició hasta este momento. Pero en este momento ha habido un cambio en el orden mundial y va a ver un cambio definitivo en el orden mundial. Creo que nosotros como país, después de cinco años de sanciones criminales hemos aprendido a hacer las cosas sin depender de occidente, y creando cada vez más condiciones para la independización de todas las áreas de nuestra vida. Ya lo somos políticamente hace 200 años, pero todavía nos falta serlo económicamente, y nos falta serlo culturalmente, para poder ser soberano realmente, el gran ejemplo que ha dado la nación persa, es que en cuarenta años han construido un desarrollo en todos los aspectos de la vida, teniendo como eje fundamental la independencia. Tenemos que ser independientes como lo ha sido Irán, para poder construir un nuevo polo internacional que haga que el mundo pueda estar en un nuevo escenario donde muchas potencias generen una nueva forma de relacionarlos.

Este memorándum de 20 años tiene la experiencia de estos años. Pero se plantea metas muy concretas para este mundo que están naciendo. Para hacerle frente a desafíos específicos con una agenda de acción que sea efectiva y que sea expresada en el marco de relaciones de hermanos, de conveniencia mutua, de prosperidad mutua y de desarrollo mutuo.

La tierra cultivable que Irán necesita está en Venezuela y el desarrollo tecnológico que Venezuela necesita está en Irán. No nos separa nada, todo nos une. Específicamente nuestra agenda para 20 años tiene como espectro estratégico y sustantivo: el desarrollo científico aplicado a todas las aéreas de la vida nacional. El desarrollo científico aplicado a la economía, el desarrollo científico aplicado a la salud, el desarrollo científico aplicado a la agricultura, el desarrollo científico aplicado a la educación, van a ser 20 años de estrechar lazos, y de asimilar culturalmente, muchas bondades que tiene la cultura iraní y de también dar nosotros las bondades que tiene la cultura venezolana.

Con el inicio de este vuelo se activará el turismo, pero no solo el turismo, se va a activar también el intercambio permanente, entre talentos, entre recursos humanos y mercancías, que requerimos de un lado y de otro. Es un nuevo mundo donde no hay países pequeños, un nuevo mundo donde todos los países cuentan. Y países que tienen unas grandes riquezas naturales como Venezuela, con países con grandes riquezas naturales y un gran desarrollo científico como Irán, creo que nosotros vamos a construir un eje que va a ser prioritario para las economías del mundo. Así que este memorándum que se firma no es un memorándum más, es el memorándum para la construcción de un programa que lo vamos a ver creer día a día. Y vamos a estar viniendo a Irán con frecuencia y esperamos verlos a ustedes también en Venezuela con mucha frecuencia.

4- ¿Conocía usted a Irán, antes de realizar esta visita?

Si, por supuesto, yo conocí Irán, muy joven, a través de la poesía de Omar Jayyam, y del poeta Rumí, porque yo soy fanático de la poesía, y soy filósofo, y de allí pude admirarme por la grandeza de las letras, de la literatura y por algo que ya en el mundo occidental se ha perdido que es el sentido de lo sagrado.

Yo soy el filósofo de formación y en mis estudios, de filosofía clásica, entendía perfectamente que eso que llamamos Grecia o lo que llamamos occidente se formó a partir de los aportes que el Medio Oriente hacia, que la gran nación persa hacía en materia de matemáticas o que Egipto o Mesopotamia también aportaban o incluso China, porque era un mundo que estaban haciendo donde había mucha conexión. Así que conocer a Irán desde su esencia, me ayudó a entender y a estar siempre al lado del pueblo iraní cuando hicieron esa gran revolución islámica. Porque tenía conocimiento de la belleza del Corán y de la belleza de la religión. Nadie me había influido negativamente, al contrario, me parecía que lo que sucedía acá, era el renacer de la gran cultura persa. Luego con la revolución bolivariana estrechamos ya relaciones concretamente en lo político, y en lo económico y he tenido la oportunidad de conocer muchos amigos iraníes, que visitan nuestro país en estas comisiones mixtas, así que claro que conocía a tu nación y no solo la conocía desde el punto de vista de los datos históricos, o de los datos demográficos, sino que la conocía en su esencia, en su alma buena, la conocía de corazón.

El ministerio iraní de Comunicaciones y Tecnologías de la Información destacó anteriormente que el también vicepresidente de Venezuela ha expresado el interés de su país de cooperar con la República Islámica en los campos como la gobernanza digital, la regulación, el desarrollo de infraestructuras de comunicación, el lanzamiento de plataformas conjuntas y el desarrollo de parques de tecnologías de la Información

La Radio del Sur