Freddy Bernal: Producir es la columna vertebral para derrotar la guerra económica

A propósito de las tres líneas de acción del Gobierno Nacional: paz, producción y lucha contra la corrupción, el protector del estado Táchira, Freddy Bernal, dijo que “la columna vertebral es producir para derrotar la guerra económica”.

Sin embargo, instó a no dejar de lado la lucha contra la corrupción: “El socialismo no ríe con la eficiencia y eficacia, no podemos ampararnos en ser rojo rojitos porque también sería una forma de corrupción”.

La aseveración de Bernal fue a propósito del discurso del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), donde presentó su memoria y cuenta y el Plan de la Patria 2019-2025.

También destacó que “no hay mejor manera de garantizar la paz que disuadiendo la guerra con un pueblo organizado y armado y para eso está la Milicia Nacional Bolivariana”.

Proyectos productivos de los Clap

En el programa 360° que transmite Venezolana de Televisión, refirió que hasta la fecha se encuentran registrados 33 mil 200 Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y hay 11 mil proyectos, la meta es llegar a 36 mil.

El protector del estado Táchira pidió tomar espacios para la agricultura urbana y cría de especies menores como conejos.

“Esta guerra criminal es la gran oportunidad que nos ha dado la vida para dar un salto a la Venezuela Potencia. A trabajar con fe en las potencialidades de nuestro pueblo y con lealtad”, dijo Bernal, quien llamó a sumar esfuerzos para reactivar los 15 Motores de la Agenda Económica Bolivariana.

VTV