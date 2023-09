Foro de Comunicación concientiza sobre nuevas formas de informar en Revolución

Este miércoles, se llevó a cabo el Foro de Comunicación, en el estudio 2 de Venezolana de Televisión (VTV), con la participación del periodista español, Ignacio Ramonet, quién destacó que en Venezuela existe una conciencia en la población de que el ataque mediático puede ser tan desestabilizador como el militar.

“En Venezuela se ha desarrollado, primero con el Comandante Hugo Chávez y luego con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, una reflexión sobre cómo enfrentar, cómo contrarrestar el discurso anti-bolivariano, la narrativa y el relato en contra de la Revolución. Como parte de esa reflexión, se sitúa en un contexto nuevo, porque estamos en un mundo donde definitivamente las redes sociales se han impuesto como el medio dominante”, agregó.

De igual forma, indicó que “el argumento de autoridad es más difícil que pueda imponerse, no hay verdad de autoridad, al contrario, se impone lo que llamamos la verdad alternativa, la crisis de los hechos. El contexto se ha complejizado y es por ello que se necesita una reflexión sobre el ecosistema comunicacional en el que vivimos”.

Sostuvo que el presidente Maduro, “ha tenido la voluntad de integrarse a los medios, de entender la comunicación y de ser un líder comunicacional muy eficaz y con una capacidad innovadora”. Asimismo, señaló que el nuevo sistema informativo, “exige creatividad, originalidad, transformación, cambio. El discurso siempre va a ser el mismo, que es el de defender los principios de la Revolución Bolivariana, pero la manera de decirlo y expresarlo tiene que tener capacidad de innovar y el jefe de Estado lo entiende y lo hace en sus emisiones”.

Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, indicó que “los medios de comunicación del Estado, están bajo la exigencia permanente de ser mucho más eficaces, más eficientes y creativos para defender una Revolución emergente, para sostener un relato central”.

“No fue hasta el año 2015 que nos damos cuenta que el chavismo no es una cosa monolítica, nos dimos cuenta que dentro del chavismo hay un universo o incluso muchos universos, y que muchos intereses humanos conforman el chavismo, que no solo es la perspectiva ideológica, si hacemos la suma del pueblo que ha acompañado la Revolución Bolivariana, entendemos que el proceso que llamamos socialista, no todos lo son”, dijo.

Manifestó que “hasta hace muy poco la crítica real, estaba permitida en nuestros canales, puesto que anteriormente al entrevistar a un ministro, estaba descartado poder interpelarlo por algún error, pero tampoco se trata de convertir el único canal que tenemos (VTV), en el espacio de autoflagelo y autodestrucción”.

VTV