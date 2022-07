Entrevista a la abogada Laila Tajeldine: “Alex Saab, preso político del imperio”

Han pasado ya más de dos años desde que, el 12 de junio de 2020, el diplomático venezolano Alex Saab fuera secuestrado ilegalmente durante una escala técnica en la isla de Cabo Verde y llevado a la carcel, sin orden de detención. Permanecerá allí hasta el 16 de octubre de 2021, cuando será deportado a Estados Unidos, a pesar de que aún no se había concluido el recurso contra su extradición, y pese a las reiteradas protestas de diversos organismos internacionales contra la detención arbitraria y las torturas que ha sufrido.

Chantajeado por el gobierno norteamericano, el de Cabo Verde, ya al término de la legislatura, se había mantenido sordo a las exhortaciones de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), de la que también forma parte la isla, de la Liga Americana de Derechos Humanos, la Asociación de Juristas de los Estados Unidos, el Centro Nacional Hadassah de Canadá y la propia ONU. Todos, preocupados por el peligroso precedente que se había creado, en violación del Estatuto de Viena, y el evidente gesto de prepotencia perpetrado por el «gendarme del mundo» hacia el pueblo venezolano: «culpable» de haber elegido su propio destino político, votando por el socialismo bolivariano a lo largo de 22 años.

En ese momento, en efecto, el cerco a Venezuela estaba en el colmo de un ataque multiforme mediante la imposición de medidas coercitivas unilaterales ilegales, encaminadas a “causar el máximo sufrimiento al pueblo” (como afirmaban los foncionarios de la administración estadounidense), y provocar una revuelta contra el gobierno de Maduro. De hecho, la «culpa» de Alex Saab había sido la de haber burlado las «sanciones» para traer medicinas, alimentos y otros productos de primera necesidad a Venezuela.

“Enfrentaré el proceso con dignidad -escribió el diplomático a su esposa, Camilla Fabri, quien leyó la carta durante una manifestación de solidaridad en Venezuela- Quiero dejar en claro que no tengo nada para colaborar con Estados Unidos, ya que no he cometido ningún delito -añadió-. Declaro estar en pleno uso de mis facultades mentales, que no tengo intenciones suicidas, por si me quieren matar y luego dicen que me suicidé”.

Desde entonces, se han realizado manifestaciones de apoyo en varios países del mundo, gracias al movimiento internacional Free Alex Saab, coordinado por la abogada venezolana Laila Tajeldine, a quien le hemos pedido actualización al respecto.

Abogada, se ha difundido el rumor de una posible liberación del diplomático Alex Saab, quien podría ser intercambiado con algunos estadounidenses, detenidos por terrorismo o espionaje en cárceles venezolanas. ¿Qué hay de cierto en eso?

Hay rumores que hemos visto, sin embargo no es algo que a este nivel podamos afirmar o negar. Lo cierto es que recientemente se dio una audiencia de estatus sobre el juicio de la inmunidad diplomática del Enviado Especial de Venezuela Alex Saab, y se verificó el papel activo del Departamento de Justicia de Estados Unidos de retrasar el juicio y alargar el proceso. También, en esa audiencia de estatus se pudo conocer que la defensa de Alex Saab, desde Noviembre de 2021, ha solicitado el Departamento de Justicia a entregar documentos clasificados sobre el Diplomático venezolano y ese Departamento se ha negado a entregarlas. Dichas pruebas son definitivas para exculpar a Alex Saab por cuanto demuestran tanto que Alex es un Diplomático como que el caso penal fue un vil montaje.

¿Cuál es la situación jurídica actual de Alex Saab?

En cuanto a lo jurídico, el juez que lleva el caso dio tiempo límite para descargar las pruebas que se han negado a presentar y que demuestran la inocencia del Diplomático venezolano Alex Saab. También para el 31 de octubre se fijo la audiencia del juicio sobre la Inmunidad Diplomática.

Lo que todos esperamos es que aun queden personas en los Tribunales de Estados Unidos que quieran preservar la credibilidad de los mismos y el Estado de derecho y liberen a Alex Saab de manera inmediata, aunque tampoco nos engañamos porque estamos claros que el caso de Alex Saab es netamente político, y cuando se detuvo fue para detener el ingreso de medicamentos y combustibles a Venezuela y ahora es usado como instrumento de chantaje, incluso, quizas Estados Unidos lo ve como la formula para sacar a sus confesos sicarios y ladrones sentenciados por la justicia venezolana.

Se había programado una audiencia para finales de agosto. ¿Por qué se ha aplazado?

Por la falta de cumplimiento del Departamento de Justicia y por negarse a descargar los documentos solicitados entonces esa audiencia del 29 de agosto se pospuso para el 31 de octubre. El Departamento de Justicia y el propio Tribunal no ha mostrado voluntad para hacer justicia sino todo lo contrario, siguen sirviendo a la razón política de Estado, que no es otro que desestabilizar Venezuela, aún cuando eso signifique violar una de las normas que nunca un país se atrevio a violar como lo es la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Usted coordina el movimiento de solidaridad internacional Free Alex Saab ¿Qué respuesta ha encontrado?

Es impresionante cómo, en la medida que pasa el tiempo, va creciendo la condena por el Secuestro de Alex Saab y una solidaridad tremenda, no solo de parte de gobiernos, también de pueblos, movimientos. Se ha conformado en muchas partes del mundo el Movimiento FreeAlexSaab y crece. Cada vez se nos acercan organizaciones que defienden los derechos humanos para ver como podemos trabajar juntos, figuras importantes en el sector político, jurídico, académico, artístico. Esta solidaridad no para de crecer como tampoco se detiene el rechazo a la vil acción de Estados Unidos, porque estamos hablando de algo que hace dos años nadie se lo hubiera imaginado y es que Estados Unidos se atrevio a secuestrar a un funcionario Diplomático venezolano, con inmunidad diplomática, que viajaba a ejecutar una tarea humanitaria.

