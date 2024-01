Diputado Jorge Rodríguez: No hay manera de derrotar a la Revolución Bolivariana con violencia

En la sesión ordinaria de este jueves, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Jorge Rodríguez (PSUV/Dtto. Capital), indicó que no hay manera de derrotar, con violencia, a la Revolución Bolivariana.

“Nosotros, escúchenlo bien sectores de la derecha, no hay manera de que ustedes, por la vía de la violencia, logren derrotar al proyecto que transformó a la sociedad venezolana para siempre, la Revolución Bolivariana, que encarnó el Comandante Hugo Chávez y cuyo timón hoy lleva el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros”, recalcó Rodríguez.

El parlamentario puntualizó que este 2024 habrá elecciones presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela. Dijo que defenderá el derecho que tiene el pueblo venezolano de elegir al presidente o presidenta en paz y con el mejor sistema electoral del mundo.

Resaltó que, con o sin el acuerdo firmado en Barbados, se llevarán a cabo las elecciones presidenciales. “Ese acuerdo de Barbados está guindando sin ser mango, porque estos sectores de la derecha tienen malas costumbres, y después no hacen respetar su palabra”, apuntó.

Recordó que el quinto párrafo del acuerdo contempla el rechazo a toda forma de violencia contra Venezuela, así como el desarrollo de un proceso electoral pacífico.

“Con sanciones o sin sanciones, con oposición y sin oposición, con observadores internacionales y nacionales, o sin observadores internacionales, en Venezuela habrá elecciones presidenciales como lo manda la Constitución, y elegiremos al presidente o la presidenta de la República”, dijo.

Agregó que el abanderado de la Revolución Bolivariana es Nicolás Maduro, y aseguró que este les va a ganar las elecciones en 2024.

Las declaraciones de Rodríguez se produjeron durante el debate parlamentario sobre las declaraciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien reveló los planes conspirativos terroristas que pretendía ejecutar la ultraderecha venezolana aliada con la CIA y por el Organismo de Inteligencia de Colombia.

Puntualizó que todos esos planes fueron develados y que, de haberse consumado, el país estuviera atravesando una guerra civil.

Rodríguez explicó el término revictimización, de la derecha. “Nosotros somos culpables de no dejarnos tumbar, somos culpables de defender la Constitución, somos culpables de organizar elecciones limpias, transparentes, democráticas (…) somos culpables de no aceptar, de no permitir, de desmantelar los planes que buscan el asesinato del presidente Nicolás Maduro”, dijo.

De la vinculación de María Corina Machado en estas conspiraciones terroristas, explicó que esta describió claramente en programa de gobierno, que publicó en su cuenta en la red social X, el exterminio de los representantes revolucionarios, de las organizaciones sociales, destaca el ejercer el control de seguridad e invita a la coalición de aliados del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

“No hay forma de que esta mujer sea candidata a nada, en ninguna elección, en la República Bolivariana de Venezuela”, puntualizó la máxima autoridad del Legislativo al recordar también que desde la AN fueron develados todos los planes de desestabilización y de invasión planificados en los gobiernos de Mauricio Macri, Iván Duque, Jair Bolsonaro y Donald Trump. “Todo eso fue denunciado y develado”, subrayó.

Prensa AN