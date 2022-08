Diosdado Cabello sobre avión venezolano secuestrado en Argentina: Es un acto de absoluta cobardía y de una fijación contra nuestro país

Prensa PSUV // MV- Desde la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela, se desarrolló el encuentro semanal de la dirección nacional, espacio donde se abordaron temas de interés político nacional e internacional, tal como es el caso del avión venezolano de EMTRASUR, retenido hace dos meses junto a su tripulación en Argentina; ante esta acción ilegal, ningún organismo internacional ha fijado ningún tipo de posición al respecto.

El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, indicó que ningún organismo internacional se pronunciará a favor de los tripulantes secuestrados, “yo creo que no se va a pronunciar ningún organismo internacional”, agregó que para ellos (organizaciones internacionales) no ocurre nada, “unos venezolanos retenidos no solo injusta sino ilegalmente en Argentina, no pasa nada para ellos porque están involucrados venezolanos, bienes de Venezuela y quienes mantienen a esos organismos, son enemigos históricos de Venezuela. La ONU la mantiene Estados Unidos, no vamos a esperar que de allí salga algo positivo”.

Destacó que lo que sí se ha escuchado es la voz de los pueblos con manifestaciones de apoyo en el mundo entero, e (…) extrañamente liberaron la carga del avión, pero a la gente que estaba allí, no las pueden regresar a su país».

Cabello recalcó que los venezolanos están acostumbrados a luchar y a no rendirse.

“Nosotros estamos acostumbrados a luchar así, a no rendirnos” agregó, “No descansaremos hasta que la tripulación y ese avión regresen a su patria, donde serán recibidos con un gran abrazo de hermanos, que ese avión regrese a Venezuela. Es una justicia absolutamente sesgada, no es justicia en verdad».