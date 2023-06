Congreso Anfictiónico de Panamá: Paso para la consolidación de la unidad de los pueblos

A este Congreso asistieron: Nueva Granada, Venezuela y Ecuador, como países grancolombianos, Guatemala, México y Perú; Provincias Unidas de Centro América, Chile y Buenos Aires no asistieron por la situación interna; Bolivia no llegó a tiempo y Gran Bretaña envió un observador.

El temario propuesto por el Libertador para el debate en este congreso fue el afianzamiento de la independencia, seguridad interna y no intervención, igualdad jurídica de todos los Estados, relaciones entre las naciones mediante un Congreso plenipotenciario permanente y reforma social sobre la base de la libertad y la paz.

No obstante, los resultados del Congreso no fueron los deseados por Bolívar, pues la mayoría de los Estados presentes no se encontraban en condiciones políticas ni económicas de cumplir con sus acuerdos, a lo que se sumó la ya marcada acción de sabotaje por parte del Estados Unidos, que ya visualizaba sus ansias de dominio de nuestra América, tal como lo presagió el Libertador.