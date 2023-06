¡Con alegría! PSUV realizó masiva movilización en la parroquia La Vega de Caracas

Prensa PSUV // Floriana Guzmán//.-Diosdado Cabello, expresó durante la movilización en la parroquia La Vega que : «Yo estoy con el pueblo así no tenga la razón, porque este pueblo ha sido perseguido. Además, ellos (oposición) han golpeado al pueblo históricamente, y este pueblo solo por resistir tiene la razón».

Cabello destacó que la Dirección Nacional de esta organización política saben el amor que siente por el Partido y por el pueblo que no se rinde y sigue de pie defendiendo la patria revolucionaria.

«Yo amo a todos los jefes y jefas de calle, comunidad, UBCh, parroquias, equipos políticos estadales, municipales y a quien tenga que enfrentar por ellos, lo voy a enfrentar», destacó.

En este sentido, dijo que los militantes deben analizar a sus comunidades y saber cuáles son las necesidades para solucionarlas a la brevedad posible. «Deben tener varias cartas y si usted se consigue a un funcionario que no le reciba la carta, yo le voy a pedir que me mande el nombre. Un funcionario que no quiera aceptarle la carta al pueblo, no merece estar en ese cargo».

Para finalizar, Cabello precisó que la Revolución Bolivariana irá a la victoria siempre.

«Ni por las buenas, ni por las malas. Aquí lo que hay es chavismo para rato. Vamos a la calle, vamos a la batalla, vamos a la victoria con Bolívar, con Chávez y con Nicolás nosotros venceremos», concluyó.