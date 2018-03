Héctor Rodríguez: Hay que trabajar para tener una fuerza política más robusta

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Héctor Rodríguez sostuvo encuentro con estructuras políticas del eje de Plaza con el fin de dar directrices, rumbo a las elecciones presidenciales del 20 de mayo, fecha en que sería renovada la presidencia del conductor de victorias, Nicolás Maduro Moros.

En el encuentro estuvieron presentes jefes y jefas de calle, de comunidad, Círculo de Lucha Popular (CLP), Frente Francisco de Miranda, JPSU Miranda y las Unidades de Batalla Bolívar – Chávez (UBCh), las cuales tienen como meta crear el perfecto engranaje de marea roja para la victoria del próximo 20 mayo.

Rodríguez dijo que Venezuela cuenta con un excelente candidato para las presidenciales, “Contamos con un extraordinario ser humano como candidato. Si no es suficiente tener un líder probado, con todas las adversidades puestas en el camino, ustedes dirán… Nicolás Maduro Moros es el candidato”.

Durante la actividad, explicó las cuatro líneas de trabajo para el municipio Plaza.

“Pido con mucha disciplina que me ayuden a cumplir estas siguientes líneas de trabajo que les voy a dar; debemos trabajar en la unidad, quiero que todos tengamos protagonismo para tener una fuerza política más robusta; en segundo lugar la organización, cada quien sabrá en su nivel de liderazgo que hacer para que esta fuerza este más organizada”.

De igual forma, comentó que en una tercera línea, es que “tenemos que enamorar, hace falta más humildad en la política, escuchar más y dar más argumento, nosotros debemos ir desmontando los miedos condicionados que han generado los medios a la derecha y lo debemos hacer con respeto y con menos prepotencia; y la cuarta tarea es la movilización, debemos hacerlo calle a calle, cuadra a cuadra, movilizar el día de las elecciones a todas las personas, hacer el chequeo del transporte, ver cuántas motos y cuántos carros se tienen disponibles para la movilización, eso debemos hacerlo desde ahorita”.

Expresó que la Revolución supera las dificultades, “Nosotros no creemos en las dificultades. No hay dificultad que exista entre nosotros para rendirnos como pueblo, ellos (la derecha…) no conocen a nuestros jefes y jefas de calle y de comunidad. Este pueblo no nació para ser vencido. Nosotros nacimos para vencer”.

Por su parte, el jefe de organización del PSUV Miranda, Luis Carlos Figueroa, recalcó el esfuerzo de los guareneros para la gran victoria que se aproxima.

“En esta actividad están presentes todas las estructuras políticas del municipio Plaza; los 234 jefas y jefes de comunidad, los 1914 jefes y jefas de calle, vereda y callejón. Este esfuerzo nos permite demostrar que la Revolución pueda llegar al todo el territorio; y por eso nos permite asegurar la victoria perfecta”.

Figueroa indicó que “tenemos un equipo unificado, entorno al liderazgo del Presidente Nicolás Maduro Moros, el cual se construye con los jefes y jefas de calle, callejón, vereda, comunidad y municipio. Es allí donde vamos a construir el 1XCalle, porque vamos a garantizar que el día de las elecciones, gane el futuro y gane Nicolás”.

El Jefe de Organización del PSUV Miranda, informó que ya cuenta con el registro de información de cada familia para poder lograr una organización perfecta, “Si creemos en las elecciones y el futuro de la Paz de la Revolución, en estas elecciones nosotros estamos trabajando en la política electoral para lograr garantizar la victoria y la Paz”.

“V” de victoria dispuesta por los guareneros

Juan García, miembro de la JPSUV de Guarenas, acotó que el pueblo de Plaza ya se encuentra desplegado para la Victoria al conductor de la Patria, “Estamos aquí recibiendo las líneas necesarias para el gran triunfo del 20 de mayo, donde estaremos celebrando con nuestro pueblo la batalla victoriosa de Nicolás Maduro. Aquí estamos rodilla en tierra con nuestro pueblo y con Nicolás. Y le decimos al presidente que cuente con todo nuestro apoyo porque en Guarenas ganas Nicolás.”.

Además, Carmen Freitas, guarenera, dijo: “Aquí no hay oposición que pueda con la Revolución. Logramos ganar la Gobernación con Héctor Rodríguez y la alcaldía con Luis Figueroa y ahora vamos a volver a ganar las presidenciales con Nicolás Maduro, que se bajen de esa nube porque ellos no podrán con el pueblo chavista que mantiene el legado de Chávez. Yo saldré a votar por Nicolás porque es el hombre que nos representa como ser humano”.

Prensa PSUV Miranda