Cabello expresó su absoluto rechazo al maltrato de los niños en el mundo

Este miércoles, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello destacó que la Revolución Bolivariana se declara “en absoluto rechazo al maltrato de los niños en cualquier parte del mundo y levantamos nuestra humilde voz, pero la levantamos con fuerza, no le hagan daño a los niños y niñas, no tienen la culpa de nada, no sean miserables, asesinos, ellos tienen derecho a vivir en paz”.

Durante su programa Con el Mazo Dando, señaló que en Estados Unidos separan a los niños de sus familias y los infantes en su inocencia se quedan esperándola ilusionados, ya que no saben que la inhumana acción cometida por el imperialismo no los dejará volver a verlos.

“Persiguen a los niños, por eso es que no les importa lazar una bomba y que haya daños colaterales incluidos niñas y niños “, indicó. Al tiempo agregó que a diferencia de ello en Venezuela se le abrieron las puertas a más de 5 millones de colombianos y sus familias que huían del horrendo caos que se vivía en su país, “porque aquí sí conocemos de solidaridad, lo demás es odio barato, además es el capitalismo asesino”.

Asimismo, recordó el gran corazón del Comandante Hugo Chávez, quien siempre veló por el bienestar de los niños y las niñas de la Patria, por eso a él “no podemos compararlo con nadie, no, no lo podemos comparar con nadie porque Chávez demostró una grandeza superior”.

Con el Mazo Dando