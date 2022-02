Cabello: Quien traiciona al pueblo merece no solo su desprecio sino todas las sanciones

Este miércoles 02 de febrero, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, sostuvo que la Revolución Bolivariana no procederá como hace el sector opositor extremista en Venezuela, que apoya a sus militantes que incurren en actos de corrupción y delictivos.

En ese sentido, mencionó como ejemplo al diputado Juan Carlos Caldera a quien «lo agarraron recibiendo los sobres con los dólares, o con la plata, el dinero (…) lo vio el mundo entero, Capriles indignado, (Caldera) él era el representante de Capriles ante el CNE», incluso actualmente «entre ellos se están acusando de malversación, de robo de Monómeros».

Durante el programa Con el Mazo Dando, en su emisión número 373, Cabello destacó que al interior de la oposición no pasa nada, no se toman medidas ante los ilícitos de sus militantes, por el contrario en las filas de la Revolución Bolivariana, «con nosotros si pasa, si a usted el pueblo le da una oportunidad y usted traiciona al pueblo, no solo merece el desprecio del pueblo, sino todas las sanciones que pueda haber».

Con el Mazo Dando