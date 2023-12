Cabello: Nosotros somos un Pueblo pequeño, pero no le tenemos miedo a nadie

En sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, el diputado del Bloque de la Patria, Diosdado Cabello, exaltó la dignidad del Pueblo venezolano, demostrada con el referéndum consultivo del pasado domingo 3 de diciembre en defensa de la Guayana Esequiba.

“Nosotros somos un Pueblo pequeño, pero no le tenemos miedo a nadie (…) No somos arrogantes, somos un Pueblo muy digno y hemos actuado de acuerdo a la Constitución y a la Ley; hemos ido pasando cada obstáculo que nos han puesto, no son pocos”, manifestó Cabello desde el Palacio Federal Legislativo.

Durante la primera discusión del proyecto de Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, señaló que ninguno de los países, principalmente Estados Unidos, que apoyan a Guyana permitiría generarse una discusión en su territorio “sobre la pertenencia o no, y que ese país no participe”, por lo que fustigó que el imperialismo pretende “un robo orquestado” contra Venezuela.

El parlamentario destacó que la lección que dio el Pueblo venezolano con la victoria abrumadora del “sí” en la consulta popular, “los tiene atribulados, porque salimos más fortalecidos, más unidos”, resaltando la participación activa en la defensa de Esequibo de sectores políticos no alineados con la Revolución Bolivariana.