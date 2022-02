Cabello: ¡La política exterior de EEUU anda dispersa!

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, (PSUV), Diosdado Cabello, durante el programa Con el Mazo Dando número 373, señaló que la política exterior de Estados Unidos está dispersa

“Andan como desvariando, andan dispersos, la política exterior norteamericana anda muy dispersa“, puntualizó al tiempo que criticó al Gobierno de Joe Biden por la deportación de venezolanos a territorio colombiano.

“Silenciosa o secretamente, en Colombia dijeron que era mentira, pero los aviones siguen llegando. ¿Dónde están los representantes de Juanito Alimaña? ¿Dónde están los que promovieron esas migraciones? ¡Qué pena con esa gente que cayó engañada! ¿Dónde está el traficante Smolansky, Vecchio ? ¿Por qué no le exigen al Gobierno gringo que no hagan eso? Ah, perdón, ellos son asalariados del Gobierno gringo, se me olvidaba, son parte del Gobierno gringo“, puntualizó .

Con el Mazo Dando