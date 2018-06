Comisiones de la ANC recogen propuestas para la consolidación del estado socialista

Según lo solicitado por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) Diosdado Cabello, integrantes de las diferentes comisiones de esta instancia continúan su trabajo recogiendo propuestas, sugerencias y reclamos entre los diferentes sectores de la población venezolana, para atender sus necesidades reales.

“El compañero Presidente Nicolás Maduro nos pidió ayuda en esta nueva etapa para consolidar el Estado socialista, por eso les solicito a ustedes en este nuevo comienzo, en un papelito, sencillo, una página, escriban sus propuestas, sugerencias, observaciones, dudas, reclamos, porque debemos sistematizar propuestas para atender la solicitud presidencial”, solicitó Cabello ante la plenaria, resaltando la importancia de acompañar las medidas impulsadas por el presidente de la República Nicolás Maduro, que buscan atender las necesidades reales del pueblo.

“Una Asamblea Nacional Constituyente no es para estar aquí encerrados. No. Que el pueblo nos diga lo que nos quiera decir y nosotros buscaremos la respuesta. No hacemos nada con aprobar leyes si no somos capaces de ponerlas en práctica” aseveró el presidente de la ANC este martes en la sesión del órgano plenipotenciario.

La jornada, que marca el inicio de “una nueva etapa de la era constituyente”, denominada así por el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, incluyó mesas de trabajo, reuniones y asambleas mediante las cuales se concretan las propuestas para el nuevo texto constitucional, las cuales serán presentadas el próximo jueves ante la junta directiva de la Asamblea Nacional Constituyente.

Entre los asuntos desarrollados se encuentran además de la redacción de propuestas, la revisión de temas en materia jurídica, funcionamiento de subcomisiones, así como, proyectos, e ideas de trabajo orientadas a la transformación del Estado, todos en construcción colectiva para afinar estrategias que consoliden la estabilidad política y económica de la nación.

La Asamblea Nacional Constituyente cuenta con 22 comisiones que atienden los diferentes sectores y áreas de trabajo, que desde noviembre del pasado año trabajan de la mano del poder popular en la concreción de propuestas para el nuevo texto constitucional.

Prensa ANC