Bloque Parlamentario de Yaracuy realizó consulta pública sobre la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG

Como parte de las directrices emanadas por el hemiciclo nacional, el Bloque Parlamentario de Yaracuy, participó en la consulta y debate público del proyecto de Ley Fiscalización, Regularización Actuación y financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y afines.

El reglamento fue aprobado en primera discusión el 24 de enero de 2023 cuenta con 5 capítulos, 17 artículos y 2 disposiciones transitorias, sumando la participación de las instituciones y organismos públicos nacionales.

Durante el debate, la presidenta del Consejo Legislativo del estado Yaracuy Nelby Galíndez, enfatizó que esta ley permite hacerle seguimiento a las ONG existentes en Venezuela que muchas veces son utilizadas como fachadas para desestabilizar el país, propiciar el terrorismo y querer derrotar el gobierno.

“Tenemos la responsabilidad histórica de divulgar, debatir y dar a conocer las ordenanzas para empoderar a nuestro pueblo con argumentos jurídicos”, dijo Galíndez.

En este contexto, Carlos Gamarra, diputado ante la AN, detalló que esta normativa contempla multas a las ONG que no se registren, no declaren la identidad o procedencia respectiva de sus donaciones.

Finalmente, Gamarra invitó al pueblo a sumarse al debate y explicó que desde este lunes comienza el despliegue en los 14 municipios, resaltando la importancia de someter las leyes a consulta pública.

Prensa Consejo Legislativo de Yaracuy