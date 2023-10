Bienal del Sur llenó de color el bulevar Pérez Almarza en Maracay

Este fin de semana, quedó inaugurada la quinta edición de la Bienal del Sur en el Bulevar Pérez Almarza de Maracay, estado Aragua, actividad que estuvo liderada por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas y el alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales; el alcalde de Las Tejerías, Régulo La Cruz, entre otras autoridades locales.

El ministro Villegas indicó que “Maracay no necesitaba que llegará la V Bienal del Sur, pero, no cabe duda, que es mucho más bella porque no solo reúne las muestras impresionantes de artistas internacionales, es porque ustedes con su presencia una noche de un sábado, están haciendo también poesía, artes, están expresando un nivel de compromiso y sensibilidad que no se ve en otras partes del mundo”.

Igualmente, el titular de Cultura destacó que “seleccionamos Maracay y Las Tejerías porque son ejemplo de reconstrucción material y espiritual ante los embates del colapso, que no es solo del clima, sino del sistema”.

De igual forma, Ernesto Villegas puntualizó que en el acto estuvieron artistas de Nepal, Estados Unidos, Argentina, Italia, Túnez y Perú. Este último es el país homenajeado, “ya que se cumplen 200 años de la entrada triunfal de El Libertador Simón Bolívar a ese país”.

En representación de los invitados internacionales, Ever Arraucue, pintor peruano, subrayó que han sido recibidos con afecto por el pueblo venezolano y aseguró que la Bienal tiene un reto no solo de la plástica, sino de todos los lenguajes artísticos y de las autoridades, por defender la ecología.

Asimismo, Zacarías García, director del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio (Iartes), dijo que a pesar del bloqueo, la Bienal es un logro extraordinario en cuanto a la cultura y las artes plásticas; “esto no lo habíamos hecho antes y va a marcar un antes y un después, es un acto revolucionario”.

VTV