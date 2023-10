Aumenta a 2.808 cifra de muertos en Gaza por asedio israelí

Este lunes 254 palestinos murieron y otros 562 resultaron heridos en 24 horas en el décimo día de la agresión violenta en curso de Israel en el enclave palestino.

Al menos 2.808 palestinos murieron y otros 10.850 fueron heridos desde que Israel lanzó bombardeos masivos contra la Franja de Gaza, el pasado 7 de octubre, informó el ministerio de Salud gazatí.

De acuerdo con la agencia palestina de noticias WAFA, que citó reportes de hospitales de la Franja de Gaza, en las últimas 24 horas y hasta esta noche, 254 palestinos murieron y otros 562 resultaron heridos, elevando el número de muertos a 2.808, mientras que otros 10.850 sufrieron diversas heridas en la Franja de Gaza.

Afirmó que el 64% de los palestinos asesinados eran mujeres y niños; entre ellos 936 mujeres y 853 niños.

El número de personal de salud que murió en la agresión ascendió a 37, entre ellos médicos, paramédicos, enfermeras y otros.

Señaló que 3.731 edificios residenciales, incluidas 10.500 unidades de vivienda, fueron completamente demolidos por la ocupación israelí, mientras que alrededor de 10.000 unidades de vivienda sufrieron daños parciales, incluidas 7.100 unidades de vivienda que eran inhabitables.

La agresión israelí afectó a las escuelas, dejando 18 escuelas fuera de servicio como resultado de sus graves daños, mientras que 150 escuelas sufrieron daños parciales, y se señaló que 127 miembros del personal educativo y cientos de estudiantes murieron durante la agresión de ocupación en curso por décimo día consecutivo.

Part of the destruction caused by the #Israeli aggression on Gaza Strip

جانب من الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. #Gaza_under_attack#Palestine pic.twitter.com/GOhoPw9DQ4

— State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) October 16, 2023