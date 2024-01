Aragua: Inician consulta pública sobre Ley de Fiscalización, Regularización y Financiamiento de las ONG

Este sábado, el bloque parlamentario de la patria integrado por los diputados de la Asamblea Nacional, Legisladores del Consejo Legislativo de Aragua y Concejales del municipio Girardot, se congregaron en la Plaza Atanacio Girardot de Maracay, para consultar a los diferentes sectores sociales sobre el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales y a fines.

El diputado Ricardo Molina, jefe del bloque parlamentario de la patria, dijo debatieron los 18 artículos y 5 capítulos de la Ley aprobada en primera discusión la semana pasada por la Asamblea Nacional.

“Una vez leídos los artículos, estamos pidiendo opinión y recogiendo propuestas para alimentar esta Ley, todos los diputados, legisladores, concejales, debemos promover este documento en los 18 municipios de Aragua, es muy importante su promulgación para evitar financiamientos a ONG para el terrorismo”, dijo.

Refirió, que este instrumento legal asegura la estabilidad política del país, aseguró que desde el Gobierno Bolivariano del presidente Nicolas Maduro, se está construyendo la estabilidad política, económica y social de Venezuela.

“Esta Ley tiene como principal objetivo garantizar la paz, transparentar los recursos que se administran a través de las ONG para las buenas causas, para el bien común, para la satisfacción de las necesidades, no para la conspiración, no para el terrorismo, no para la desestabilización”.

Finalmente, se dijo que la Ley será de utilidad para regular y hacer seguimiento a estas organizaciones, las cuales tendrán como único fin la satisfacción de las tareas humanitarias, sociales, de asistencia, culturales, educativas, y otras fijadas en los estatutos de la mencionada Ley.

Prensa Asamblea Nacional Aragua