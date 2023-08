Apure | El Amparo se sumó en apoyo al conductor de victorias Nicolás Maduro y en contra del bloqueo económico 

En un acto de solidaridad y respaldo, cientos de personas se congregaron en la parroquia el Amparo, municipio Páez, para participar en una marcha en apoyo al protector del pueblo Nicolás Maduro y en rechazo a las sanciones y el bloqueo impuestos al país.

La marcha, encabezada por Eduardo Piñate, enlace político del Partido Socialista Unido de Venezuela y gobernador bolivariano del estado Apure, fue un claro mensaje de unidad y determinación por parte del pueblo venezolano, quien durante su intervención señaló que: «Nosotros no podemos quedarnos en las oficinas disfrutando del aire acondicionado, es verdad, eso es para el gobierno, también es para el partido, el partido no se puede burocratizar,. la juventud menos, el partido no se puede enchinchorrar, el partido tiene que estar movilizado permanentemente en la calle en todos los espacios, nosotros hoy estamos haciendo en este país ocho marchas diarias con el método de las movilizaciones parroquiales».

«El presidente Nicolás publicó y saludó la marcha de Palmarito ayer en su cuenta de Twitter, entonces no solo somos nosotros solos, hay un pueblo y hay pueblos que nos ven afuera de este continente y fuera de este continente también porque si algo tenemos los venezolanos hoy, es que con Chávez comenzamos a ser vistos en el mundo y hoy somos ejemplo lucha, de resistencia, de moral, de dignidad, para todos los pueblos del mundo somos eso y tenemos que seguir levantando bien esa bandera de la independencia, de la soberanía, de la igualdad, de la justicia, de la paz y del socialismo bolivariano, así que vamos al combate, vamos a la batalla, vamos a la victoria, Chávez vive independencia y patria socialista, leales siempre, hasta la victoria siempre camaradas, un abrazo», dijo.

La exitosa marcha en apoyo al protector del pueblo Nicolás Maduro y en contra de las sanciones y el bloqueo fue un claro mensaje de unidad y resistencia por parte del pueblo venezolano. La presencia de cientos de personas en la parroquia El Amparo, encabezadas por Eduardo Piñate, demuestra el respaldo popular al gobierno y la determinación de enfrentar los obstáculos impuestos por fuerzas externas.

Prensa PSUV Apure