Aprueban Ley para la protección de la comunidad del espectro autista en Miranda

Durante una sesión celebrada este martes por el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda (CLEBM), en Los Teques, fue aprobada en segunda discusión la Ley para la Inclusión, Atención y Protección Integral de las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras necesidades especiales.

La legislación permitirá fortalecer las políticas de atención, inclusión y protección integral en beneficio de la comunidad del espectro autista, aseguró el presidente del parlamento mirandino, Joan Contreras.

«Esta es una Ley que hace justicia social, pero también es una ley que une a los venezolanos en una misma causa, porque no tiene colores partidistas, no tiene otra intención que no sea la de alcanzar el bienestar colectivo y la reivindicación de los derechos sociales de este sector», aseveró el legislador.

Contreras reconoció el esfuerzo de madres, padres, voceros de diferentes fundaciones y organizaciones sociales que participaron en las consultas públicas para la creación y aprobación de este instrumento legal en la entidad.

Durante el derecho de palabra, la coordinadora general de la Organización Venezolana de Autismo (OVA), Johana Peñalver, valoró como positivo el debate que se lleva a cabo en varios lugares, para crear ordenanzas y leyes regionales que protejan a la comunidad del espectro autista.

En ese sentido, el diputado de la Asamblea Nacional Rodolfo Crespo aseguró que esta ley es un punto de partida para crear nuevas ordenanzas municipales en los 21 municipios del estado, en beneficio de la comunidad TEA.

En la sesión ordinaria participó el legislador Jonathan Sayago, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Clebm.

Información CLEBM