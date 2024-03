Acciones contra avión de Emtrasur es un acto de agresión contra Venezuela

El ministro del Poder Popular de Transporte y presidente de Conviasa, Ramón Velásquez Araguayán, durante un programa especial dedicado al caso Emtrasur, transmitido por Venezolana de Televisión y dirigido por el viceministro de Políticas Antibloqueo del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, William Castillo, recalcó que todas las acciones ejercidas contra el avión secuestrado en Argentina y violentado por Estados Unidos son totalmente ilegales además de un acto de agresión contra Venezuela.

“Así es el accionar de los imperios, ese es el ejercicio de los que se creen amos del mundo, por eso es que hoy estamos celebrando los 20 años de la declaratoria como país antiimperialista”, expresó el ministro Velásquez Araguayán al tiempo que señaló que, “el juicio aún no ha terminado en Argentina, no hay sentencia firme. El juez en Argentina, Federico Villana, y la fiscal Cecilia Encardona, le dieron al Gobierno estadounidense el avión en custodia. Ellos no le dijeron pueden destruir el avión, este caso aún no se ha resuelto en Argentina”.

El titular de la cartera de Transporte de Venezuela, acotó que esta nave, construida en 1986, era el único avión carguero de gran envergadura – término utilizado en la aeronáutica para indicar su gran tamaño- dedicado al trabajo social en la región Centro Americana y Sudamericana, que al parecer representaba una “amenaza” para las grandes compañías de carga.

#EnVideo📹| Ministro para el Transporte, @rvaraguayan, afirmó que el accionar del imperio estadounidense en destruir la aeronave no fue propuesto ni permisivo.#VenezuelaAntiimperialista pic.twitter.com/mATJP9WlYw — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) March 1, 2024

Asimismo, el ministro reveló que tras las acciones contra Conviasa, existe un entramado que tiene que ver con los números que arroja la compañía. “Conviasa para el 2018 apenas transportaba 220 pasajeros anuales, hoy en día transporta casi 700 mil pasajeros anuales y también nuestro presidente Nicolás Maduro, cuando nos colocaron estas sanciones, él lo prometió y está cumpliendo su palabra, con todas las dificultades, sobre el crecimiento de Conviasa”.

La aeronave cumplió con una gran misión desde Venezuela hasta Cuba, Sudáfrica, África, entre otros países con cargas de ayudas humanitarias, así como en los momentos más álgidos del bloqueo contra Venezuela, trasladó hasta el país insumos de medicinas, petróleos, entre otros. “Este avión era parte del apoyo humanista de Venezuela, tenía una función social”, destacó el ministro Velásquez.

Por su parte, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Yvan Gil, a través de la red social X, hizo público un comunicado donde el Ejecutivo Nacional “denuncia de manera categórica las acciones de vandalismo ejecutadas por el Gobierno de los Estados Unidos contra el avión de Emtrasur en complicidad con el Gobierno de la República Argentina”.

Luego de que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, denunciara que la aeronave de Conviasa secuestrada fue descuartizada. “Le quitaron el color de la bandera, le desaparecieron la bandera, le borraron el nombre de Luisa Cáceres de Arismendi y luego lo picaron en pedazos, ese es el odio que le tienen a Venezuela, a la Venezuela Bolivariana, los criminales de los apellidos, de la oligarquía y la respuesta es que más nunca volverán”.

#Comunicado Venezuela denuncia de manera categórica las acciones de vandalismo ejecutadas por el Gobierno de los Estados Unidos que, en su irracional ira contra el pueblo venezolano, despedazó el avión de EMTRASUR, en complicidad con el Gobierno de la República Argentina, el cual… pic.twitter.com/CtDRpGGhRK — Yvan Gil (@yvangil) February 29, 2024

En el documento oficial destacan que la acción cometida es una violación directa al derecho internacional, la cual complementa el delito de robo el pasado 12 de febrero de este año, de territorio argentino, donde estuvo secuestrada la nave de gran envergadura, sin registro de delito durante 20 meses.

VTV