¡Tremenda fiesta! Venezolanas y venezolanos colmaron las calles de alegría durante cierre de campaña en Caracas

Comando de Campaña Venezuela Toda.- Durante el cierre del Comandante de Campaña Venezuela Toda en Caracas, el pueblo caraqueño salió a las calles en defensa de la soberanía nacional.

La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, aseveró que toda Venezuela está volcada en la defensa de sus derechos históricos, de su integridad territorial, y por encima de cualquier cosa, en la defensa de su soberanía e independencia.

“Lo que ocurrirá después del domingo 3 de diciembre, es que habrá un bello amanecer para Venezuela, ya hemos ratificado nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra libertad, el derecho del pueblo a votar”, expresó.

Asimismo, aseguró que Venezuela siempre actúa en el marco de la Constitución, con la legalidad internacional, y en particular en la controversia con Guyana, bajo lo establecido en el Acuerdo de Ginebra como ha sido históricamente.

Rodríguez manifestó que «Guyana debe abstenerse de radicalizar esta situación en donde ellos han violado la ley internacional, Venezuela no ha violado nada, Venezuela está defendiendo sus derechos ante este ocupante de facto que no tiene títulos, no tienen derechos ni los van a tener tampoco».

Concluyó su intervención diciendo que Venezuela seguirá en el camino de legalidad y la paz.