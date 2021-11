Tania Díaz: La única forma de llegar al poder político en Venezuela es convencer al electorado y ganar elecciones

Prensa PSUV / WV.- La vocera principal del Comando de Campaña «Aristóbulo Istúriz», Tania Díaz, expresó que “no aplica en Venezuela la posibilidad de cambio de régimen por la vía de la agresión y la violencia” y reiteró que, “la única forma de acceder al poder político en este país, es presentar propuestas, convencer al electorado y ganar elecciones”.

Díaz ofreció las declaraciones este domingo, al periodista Hugo René Orejuela, conductor del programa “Entre Amigos”, transmitido desde Europa, vía streaming por “Radio Air Libre de Bruxelles”, en Bélgica.

Al ser consultada sobre la veeduría internacional en el proceso electoral, destacó que ya está en el país una comisión de la Unión Europea, que por primera vez accedió acompañar las elecciones y enfatizó: “lo pongo como ejemplo y signo de la nueva etapa política de diálogo franco y respetuoso entre venezolanos, promovido desde el principio por el Presidente Nicolás Maduro, que de seguro, consolidará mayores y positivos encuentros después de las elecciones”.

Sobre el clima electoral que se respira el país dijo: “Venezuela vive ahora una sana efervescencia del ambiente electoral, de movilizaciones, encuentros y visitas casa por casa, en un proceso cercano muy de decir a la cara y de compartir con la gente lo creativo que ha sido el pueblo venezolano, enfrentando lo vivido a consecuencias del bloqueo criminal y las sanciones unilaterales e ilegales aplicadas por los Estados Unidos contra la Patria, con el fin de doblegarnos para apropiarse de nuestros recursos.

Resaltó que las autoridades del actual Consejo Nacional Electoral, fueron postuladas y seleccionadas por la nueva Asamblea Nacional electa en 2017 con participación directa de parlamentarios de oposición, legítimamente de acuerdo a la Constitución e involucrando la participación de la Sociedad Civil y el mundo académico. “Ese es el CNE que lleva a cabo las elecciones”.

Explicó que, a diferencia de otros países, en Venezuela, el árbitro electoral no es una institución tutelada por algún otro poder, sino que es uno de los cinco poderes que conforman la estructura del Estado, junto al poder Moral, Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Comentó que la participación de las oposiciones en los venideros comicios es parte de los resultados de la mesa internacional de diálogo sostenida en México, como parte del proceso iniciado en 2017; que ahora involucra la participación de la oposición extrema, que en el pasado reciente estuvo sumada a una agenda violenta de cambio de régimen, desarrollando una escalada de crímenes de agresión contra Venezuela. “La mesa en México los trajo al carril electoral y al debate político”.

Comentó que en las megaelecciones del 21 de noviembre, participan 37 partidos políticos de los 42 habilitados por el ente comicial y los que no están participando de manera directa, lo están haciendo en alianzas, lo que da una cifra de más de 60 mil candidatos de las oposiciones, que se medirán con 3 mil 70 candidatos de la Revolución.

Diversidad y magnitud

Díaz, expuso ante el medio internacional que en los comicios se elegirán de entre más de 70 mil candidatos, a las y los gobernadores de 23 regiones, 335 alcaldes y los cuerpos legislativos de igual número de estados y municipios y destacó, que casi el 50% de las candidaturas inscritas, son mujeres y también se escogerán de acuerdo a la norma, 8 legisladores estadales y 69 concejales de comunidades indígenas.

Sobre la posibilidad de que algunos países tutelados por los EEUU, “legitimen o no los resultados de las elecciones”, fue enfática al resaltar que “lo que vaya a pasar en Venezuela será decisión absoluta del pueblo soberano por la vía de los votos, aquí, hay un pueblo que, en su mayoría, respeta a las instituciones y quiere escoger con la legislación y la Constitución.

Recordó que hay un sector de la oposición democrática que se le reveló a Guaidó en 2019, cundo violó la lógica política de cualquier país autoproclamándose “presidente” en una plaza pública.

Reiteró que para defender nuestros logros como pueblo tenemos el derecho conquistado a punta de trabajo incansable por más de 20 años, haciendo leyes.

Al ser consultada sobre las expectativas de participación y abstención, dijo: “Aquí estamos todos trabajando incansablemente desde las bases del partido en visitas casa por casa, puerta por puerta, asambleas populares y encuentros y con las bases, y destacó que “tenemos una estructura construida conformada en los territorios por más de 240 mil líderes de calle que han estado haciendo acompañamiento a sus vecinos en el marco de la pandemia por Covid-19, y canalizando la distribución de alimentos”, en medio de la crisis, lo que ha contribuido a que Venezuela sea una de las naciones menos golpeadas por la Pandemia, no llegando ni a 5 mil fallecidos por esta causa.

«Cuando algunas naciones nos robaban los aviones que transportaban medicinas y tapabocas, las mujeres nuestras cosían tapabocas y conformaban brigadas comunitarias de atención y esa forma de hacer política nos lleva a creer, que a pesar de las dificultades por el bloqueo vamos a superar la meta de participación”.

“Quien les toca la puerta hoy a la gente para movilizar los votos no son desconocidos, sino quienes vienen trabajando no desde ahorita porque hay elecciones, sino quien ayuda a resolver y atender las necesidades más inmediatas de la gente a través del Partido en los territorios”, estamos trabajando en bajar la abstención que sea cual sea, no será peor que la que ocurre en algunos países europeos sin que se desate algún tipo de reacciones.

En relación a los países que desconocieron las elecciones de 2017; expresó que un grupo de países al servicio de los intereses de los EEUU no son la “comunidad Internacional”. La ONU reconoce a Venezuela y su gobierno como Estado legítimo. Solo EEUU y su cohorte no lo hace y esto es porque quiere apropiarse del petróleo, oro, bauxita, aluminio, torio; entre otros recursos y por ello, el capital de la guerra quiso disolver las instituciones democráticas para hacer lo mismo que intentan en Siria e hicieron en Libia, de penetrar por vía violenta y saquear las riquezas.

Sobre las convicciones de los electores para votar expresó que “eso está claro para los venezolanos”, y en referencia a la oposición extrema resaltó “ellos convencieron a los indecisos traicionando a su país, y por eso, la gente no los sigue cuando salen a las calles; están solos”.

“Con sus acciones contra la patria nos sabotean los servicios, no puede Venezuela comprar repuestos para servicios públicos, en 2017, quemaron buena parte del parque automotor público y eso se refleja hoy en lo que vive el país. Para concluir, Invitó a los ciudadanos del mundo, a seguir las incidencias del proceso electoral por vías alternas de comunicación como Telesur, redes sociales del Psuv en las distintas plataformas y Radio del Sur, para que nos acompañen también en este proceso democrático que consolidará de una vez por todas, la paz por encima de las pretensiones del imperialismo.