Cabello refirió la doble moral que envuelve el discurso de sectores de la derecha

Prensa PSUV.- El primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello refirió que el discurso de sectores de la oposición sigue estando sujeto a su doble moral, quienes han utilizado falsos argumentos como una estrategia para justificar los actos violentos perpetrados en el país, en meses pasados y reincidir en ellos.

“La oposición quería elecciones y ahora que las llamamos no hallan qué hacer para cubrir el bulto. La derecha quiere que no respondamos, que no actuemos. Bloquean a Venezuela para que no lleguen las medicinas y después hablan de crisis humanitaria”, expresó el dirigente del PSUV.

Cabello destacó que en Venezuela existe una democracia irrefutable, la cual ha sido reafirmada con un total de 23 proceso electorales en los 19 años de la Revolución Bolivariana.

“Vamos a un combate más por la vida, con la derecha no se puede jugar. La derecha es perversa, por eso la necesidad de enfrentarlos en un solo bloque”, indicó Cabello

A su vez, el dirigente nacional del partido político exhortó a la unidad de las fuerzas patriotas con el objetivo de garantizar una victoria electoral de la revolución, en los próximos comicios que se desarrollarán el 20 de mayo.

“Nosotros estamos dispuestos a ser libres, a llevar la vanguardia de los pueblos del mundo Nos hemos propuesto una meta, llegar a los 10 millones de votos. Depende de nosotros movilizarnos Nos van a encontrar unido y la paz la representa Nicolás Maduro” expresó el primer vicepresidente del PSUV.

De igual forma, Cabello ratificó el respaldo del PSUV a las acciones adoptadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en respuesta a las medidas injerencistas impulsadas por el Gobierno de Panamá contra el pueblo venezolano.